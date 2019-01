Mourinho bevestigt befaamd wasmandtrucje waarmee hij UEFA tijdens topmatch bedotte: “Ik ging dood, ik zweer het je” GVS

20 januari 2019

09u10

Bron: beIN Sports 0 Time-out Het is dan tóch waar. José Mourinho kroop wel degelijk in een wasmand om een UEFA-schorsing te omzeilen. Dat onthulde de man zelf gisteravond live op antenne. “Het was een topper in de Champions League. Ik móést gewoon bij mijn spelers zijn.”

Flashback naar 2005, waar zijn toenmalige club Chelsea het in de kwartfinales van de Champions League opnam tegen Bayern München. Een topduel pur sang, maar de Londenaren dienden het zonder hun tacticus te stellen. Mourinho had een schorsing aan zijn been, opgelopen in de heenwedstrijd van de achtste finales. De coach schoot in de match tegen Barcelona uit zijn krammen om een rode kaart voor Drogba en vond het niet kunnen dat scheidsrechter Frisk en Barça-coach Frank Rijkaard tijdens de rust een praatje maakten. Een boete van 13.000 euro en een schorsing voor de dubbele ontmoeting met Bayern was het verdict.

Wasmand

De Portugees mocht met andere woorden het stadion niet in, maar legde zich niet zomaar bij z’n sanctie neer. Met een gewiekst trucje wist hij de hele UEFA en diens security immers bij de neus te nemen. De heenmatch van de kwartfinales werd in eigen huis afgewerkt, en lang voor de waarnemers van de voetbalbond op Stamford Bridge arriveerden, zat Mourinho al in de kleedkamers. Uren wachtte hij tot zijn spelers uiteindelijk ‘s avonds hun intrede maakten, maar dat was het waard. Op die manier kon hij z’n troepen voor en tijdens de rust immers de nodige tactische richtlijnen meegeven. De match zelf volgde hij op een televisie in de kleedkamers, en geen mens die weet had van z’n aanwezigheid.

Het grote probleem: terug huiswaarts keren na de glansrijke 4-2-zege. De security bleef immers tot het hele stadion leeg was en controleerde daarbij elk hoekje. De oplossing: een wasmand. De anekdote gaat al even mee, maar bij beIN Sports bevestigt Mourinho het handigheidje nu ook.

Claustrofobisch

“Het is echt gebeurd, ja. Chelsea versus Bayern, een topper in de Champions League. Ik moest gewoon bij mijn spelers zijn. Overdag was ik al naar de kleedkamers gegaan. Ik was er sinds de middag. De match begon pas om 19u, dus niemand zag mij binnengaan in het stadion.”

“Het grote probleem bleek echter na de match opnieuw vertrekken. Onze terreinverzorger Stuart ging dan maar een grote wasmand halen waar ik in moest plaatsnemen. Het was een grote metalen mand met een kleine opening, zodat ik kon ademen. Maar plots volgden de waarnemers van de UEFA hem. Ze hadden signalen van zijn aanwezigheid opgevangen en waren wanhopig op zoek naar mij. Stuart deed de mand helemaal dicht. Ik kon niet ademen. Toen hij de mand uiteindelijk weer opende, was ik aan het sterven. Ik zweer het je. Ik ben claustrofobisch.”

A stunning admission from José Mourinho - The infamous laundry basket story was true! Here's how he got away with it...#beINMourinho #beINPL pic.twitter.com/2mhn0MUn3m beIN SPORTS(@ beINSPORTS) link

Britse media onthulden de list na het duel meteen, maar tot gisteren werd de wasmandanekdote nooit als volledig waar bestempeld. Ook al omdat de club veertien jaar geleden het gerucht afdeed als nonsens. “De situatie is erg duidelijk. Beide wedstrijden werden gecontroleerd door de UEFA, die oordeelde dat Mourinho zich zowel in Chelsea als in München aan de regels hield”, luidde het communiqué toen. Maar niets was dus minder waar, de Portugees bedotte met z’n wasmand wel degelijk de hele UEFA...