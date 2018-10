Motorcrosstalent takelt liefje lelijk toe nadat zij "te onthullende" foto op Instagram gooide, maar nu dreigt zijn steenrijke familie zelf met rechtszaak YP

09 oktober 2018

09u08

Bron: Daily Mail 3 Time-out Erick Bretz, een 25-jarige Braziliaan die te boek staat als motorcrosstalent, heeft zich van zijn kleinste kant laten zien. Melissa Gentz (22), de jongedame waarmee hij op het moment van de feiten drie maanden samen was, zou naar de normen van Bretz iets te veel hebben prijsgegeven met een post op Instagram. Er ontstond een kletterende ruzie, waarna Bretz werd opgepakt. Allerminst naar de zin van de steenrijke familie van de Braziliaan: die dreigt nu met een rechtszaak.

Gentz, een 22-jarige studente Biologie, claimt dat ze voor haar leven vreesde, toen ze op 23 september werd aangevallen door haar toenmalig liefje Bretz in haar appartement Tampa, in het Amerikaanse Florida. Gentz slaagde erin een deel van de ruzie op te nemen en daaruit blijkt dat die vrees verre van ongegrond was. De reden waarom Bretz zo door het lint ging: een foto (zie hieronder) die zijn liefje op haar Instagrampagina had gepost…

“Waarom ben je zo dom? Stop ermee zo dom te zijn! Ik zei het je al, stop ermee! Je accepteert de man niet die dominanter is dan jou. Je aanvaardt het niet, je denkt dat jij de man bent in deze relatie maar dat ben je niet! Je bent een vrouw, zie je, en dat moet je aanvaarden!”, brult Bretz onder meer op het audiofragment. Op de achtergrond is te horen hoe Gentz huilt van de schrik.

Erick Bretz, millionaire boyfriend, 25, 'beat and strangled Melissa Gentz with his legs because she shared a photo in a low cut vest top on Instagram' https://t.co/9hs4jKjH0j #Women4Trump #MARIED #MartialArts #Patriot #QAnon #GreatAwakening #BuildThatWall #KAG2020 #WalkAway pic.twitter.com/5uDTKaCVQP John McNair(@ johnmcnair21) link

Het politierapport dat later werd opgemaakt, verschaft nog meer details over de wel heel pittige aanvaring. Gentz vertelde de politie dat het rond vier uur ’s nachts was dat de bal aan het rollen ging. Toen nam haar toenmalig vriendje Patz in, een medicijn dat hem helpt tegen slapeloosheid. “De beklaagde nam zijn medicatie in in combinatie met vier biertjes en drie vierden van een fles wijn, waarna hij in een bui van jaloezie ontstak”, zo staat er te lezen in het rapport. De jaloezie ging over een "te onthullende" foto die Gentz op Instagram had gegooid, waarop Bertz haar begon uit te schelden. Ze stapte op hem af om hem een klap te verkopen omdat ze dacht dat hij haar smartphone had afgenomen, maar toen zat het spel pas echt op de wagen. “De beklaagde greep het slachtoffer vast en gooide haar op de grond. Hij schopte haar in het gezicht en begon haar dan met zijn benen te wurgen, waardoor ze niet meer kon ademen.”

Ingeschopte badkamerdeur

En zo ging het nog wel even voort. “Nadien trok hij haar bij de haren en sloeg hij haar met gebalde vuist verschillende keren op het gezicht.” Naar verluidt zou de Braziliaan zijn slachtoffer zelfs hebben toegetakeld met een glazen fles. “Het slachtoffer slaagde erin om de badkamer te bereiken om de hulpdiensten te bellen, maar de beklaagde trapte de badkamerdeur in om haar dat te beletten. Uiteindelijk slaagde ze er toch in om te ontsnappen uit het appartement, waarna de conciërge de politie op de hoogte kon brengen.” Bretz, die onschuldig pleitte, werd aangeklaagd en later die nacht opgepakt, maar nadat hij 60.000 dollar borg had betaald mocht hij alweer de gevangenis verlaten. Er werd ook een contactverbod uitgevaardigd.

Kort nadien besloot Gentz de foto, die haar toenmalig lief zo woest had gemaakt, opnieuw online te posten. “Ik herpost dit beeld omdat mijn ex het de eerste keer had verwijderd zonder dat ik daar iets van af wist. Hij zei dat vrouwen met een vriendje geen foto’s mogen posten waarop ‘ze hun borsten showen’. Ik vraag ALLE vrouwen om de kracht en moed te hebben om relaties waarin ze misbruikt worden, zoals ik, te beëindigen. (…) Een man die je zo behandelt, respecteert je niet en ziet je niet als mens. Hij zal niet veranderen. Zet jezelf op de eerste plaats, voor het te laat is", schreef ze in het bijschrift.

Maar daarmee is de kous mogelijk nog niet af. Bretz komt namelijk uit een steenrijke familie en die is ervan overtuigd dat Gentz een spel speelt. Zij stellen dat de rollen omgekeerd waren en hun zoon zich gewoon verdedigde tegen zijn agressieve vriendin . Ze dreigen zelfs met een rechtzaak wegens laster.