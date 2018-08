Moord op zijn moeder, valse leeftijd en incest: Gabonees die ooit in België speelde, schokt de voetbalwereld Manu Henry

23 augustus 2018

07u30

Bron: marca.com 0 Time-out Onthutsend. De bekentenis van voormalig profvoetballer Shiva N’Zigou -zijn naam zal waarschijnlijk geen belletje doen rinkelen- doet meer dan zomaar de wenkbrauwen fronsen. De Gabonees, die in 2011 nog het shirt van Virton droeg, vertelt in een video van TV2Vie over zijn turbulente jeugd. Een valse leeftijd, incest en de moord op zijn moeder.

34 lentes jong is ie, N’Zigou. Althans, dat geeft zijn geboorteakte aan. In de ophefmakende video bekent de Gabonees dat zijn ouders die datum hebben vervalst en hij geboren is in 1978 - en dus de leeftijd van 39 jaar heeft. Hij moest en zou jonger lijken. Leugens om het te maken in de voetbalwereld.

De Afrikaan startte zijn voetbalcarrière in 2001 bij Nantes, waar hij zijn jeugdopleiding genoot, om vervolgens -2005, schrijven we- de overstap naar Stade de Reims te maken. Vijf jaar later trok hij de deur van de Franse Ligue 1 achter zich dicht. Na korte passages in ons land bij Virton en Namur keerde de 24-voudig international terug zijn thuisland. Bij zijn laatste club, het Franse Saint-Nazaire, werd zijn contract in 2016 stopgezet. Weinig opvallend tussen de lijnen, des te meer ernaast. (lees verder onder de video)

“Mijn moeder is dood. Ik moet bekennen dat ze geofferd is”, vertelt N’Zigou in een Gabonese kerk. Op beelden die zijn vastgelegd door TV2Vie (zie onderstaande video) doet hij nog meer onthullingen. “Ik heb tal van contracten ondertekend die geld opbrachten voor mijn familie. Mijn vader besloot mijn moeder te vermoorden om zo al het geld voor zichzelf te houden. Op die manier kon haar geest zich vermengen met die van mij, waardoor ik een betere voetballer zou worden. In mijn dromen vroeg mijn vader me om dat offer te brengen. Ik weigerde. Uiteindelijk is het toch gebeurd. Het spijt me. Ik moest dit opbiechten.” (lees verder onder de video)

’t Is even slikken, terwijl de bekentenis voortgaat. “Toen ik jonger was, had ik een seksuele relatie met mijn tante en mijn zus. Ik had ook een verhouding met een vriend. Met nog een andere man had ik dan weer een langdurige relatie."

N'Zigou kende zijn sportief hoogtepunt op de Afrika Cup van 2000 in Nigeria en Ghana, waar hij zich met 16 jaar en 93 dagen tot jongste doelpuntenmaker ooit ontpopte. Een titel die na zijn bekentenis omtrent zijn leeftijd voer is voor de prullenmand.

Former Gabon NT attacker,Shiva Star N'Zigou,the youngest player to ever score in an AFCON,revealed yesterday that he was born in 1978 instead of 1983. pic.twitter.com/Q6SkqBo5mg Lotfi Wada(@ LotfiWada) link