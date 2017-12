Mooi lesje in fair play tijdens Spaanse jeugdwedstrijd... voor de scheidsrechter TLB

In het voetbal is het doorgaans de scheidsrechter die het goede voorbeeld geeft inzake fair play. Maar tijdens een jeugdvoetbalwedstrijd in Spanje tussen CD Pamplona en CD Ardoi waren de rollen voor een keer omgedraaid.

Na een aanval van Pamplona bleef een speler van Ardoi op de grond liggen in de buurt van de goal. De doelman van Ardoi ging daarop even kijken of alles in orde was met zijn ploegmaat, en dat zinde de scheidsrechter duidelijk niet.

De man in het geel gaf een (indirecte) vrijschop aan Pamplona, omdat hij de actie van de doelman interpreteerde als tijdrekken. Maar in plaats van de bal richting doel te knallen, gaven de spelers van Pamplona het leer gewoon terug aan de bezoekers. Ardoi won de partij uiteindelijk met 0-2.

Ayer por la mañana, cadetes, un @cd_pamplona - @ardoifutbol . Partido de máxima rivalidad, donde vimos un "gesto deportivo" del Pamplona de los que hay que mostrar. Jugador del Ardoi al suelo, el portero que no saca esperando al compañero y ...... 👏👏👏👏👏 Felicidades !! . pic.twitter.com/YdzsFn56H2 Alfonso Ramírez(@ alfbrt) link

