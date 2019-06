Monfils pakt uit met ongelofelijk shot en krijgt zelfs van zijn tegenstander applaus YP

17 juni 2019

19u54 0

Wanneer Gaël Monfils op een tennisveld verschijnt, is het spektakel nooit veraf. Ook niet toen de Fransman het vanmiddag tegen maatje en landgenoot Pierre-Hughes Herbert moest opnemen in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Halle. De beelden spreken voor zich, maar veel zoden bracht zijn ronduit fantastisch punt niet aan de dijk. Monfils zou immers in twee sets (7-6 (8/6) en 6-4) het onderspit moeten delven.