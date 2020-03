MMA-vechtster beantwoordt vragen van haar fans... terwijl ze samen met haar man naakt in bad zit Redactie

02 maart 2020

12u12

Bron: MARCA 0

MMA-vechtster Paige VanZant heeft op een speciale manier vragen van haar fans beantwoord op de sociaalnetwerksite Instagram. De 25-jarige Amerikaanse toonde zich bereid voor een vragenrondje met haar 2,4 miljoen volgers... terwijl zij en haar man, MMA-vechter Austin Vanderford, naakt in bad zaten.

De Amerikaanse leerde haar volgers onder meer dat ze ook best een NASCAR-piloot zou willen zijn en hoe ze haar man leerde kennen (uiteraard via de sport). Interessant, al is het maar de vraag of veel fans de Q&A gevolgd hebben om effectief iets bij te leren over het leven van het MMA-koppel. “Zouden ze zich verveeld hebben?”, vraagt iemand zich af op Twitter.

VanZant won tot dusver acht van haar twaalf kampen. Ze kwam echter niet meer in actie sinds haar overwinning tegen Rachael Ostovich in januari 2019. Tijdens het aparte interview kreeg VanZant de vraag wanneer ze weer in de kooi zal stappen. “Waarschijnlijk komt mijn volgende kamp er in mei”, zei ze. “Ik zit nog steeds in het gips, maar binnen een week gaat de plaaster eraf!”

