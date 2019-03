MMA-vechter Conor McGregor weer opgepakt IB

12 maart 2019

05u03

Bron: Belga 0 Time-out Vechtsporter Conor McGregor, de Ierse ster van de mixed martial arts (MMA), is deze nacht opgepakt in Miami (Florida). McGregor zou de smartphone van een fan vernield hebben die een foto van hem wilde maken aan een discotheek in Miami.

McGregor zou een paar keer op het apparaatje getrapt hebben en het vervolgens opgeraapt en meegenomen hebben. Het incident werd door bewakingscamera's gefilmd.

De politie van Miami pakte McGregor even later op. Hij werd vrijgelaten nadat hij een borg van 12.500 dollar (11.100 euro) had betaald.

Cursus zelfbeheersing

In april 2018 verwondde Conor McGregor twee andere vechters in New York na een persconferentie van de UFC (Ultimate Fighting Championschip), de belangrijkste organisator van MMA-gevechten, waarop hij niet was uitgenodigd. Eind juli pleitte hij daarom schuldig aan het verstoren van de openbare orde in een rechtbank in Brooklyn. Hij vermeed zo een proces en een celstraf.

McGregor aanvaardde om gemeenschapsdienst te doen. Ook zou hij een cursus zelfbeheersing volgen.