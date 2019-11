MMA'er haalt met pizza en borrel in de hand uit naar Conor McGregor: "Ik sla die dwerg tot moes” YP

04 november 2019

08u10

Bron: Business Insider 0 Time-out Jorge Masvidal liet afgelopen zaterdag weinig heel van Nate Diaz tijdens het UFC 244 MMA-event in het Madison Square Garden in New York. Na afloop van het gevecht ging het spektakel gewoon verder tijdens de persconferentie. En daar had ook Conor McGregor één en ander mee te maken.

"You know what the f*ck I'll do to that little dude, bro. I'll f*ck that little guy up, man. He's a f*cking midget." @GamebredFighter says it’d simply be cruel to put him in the octagon with @TheNotoriousMMA. 👀 #UFC244 pic.twitter.com/Ey5HH4TeUU MMA Junkie(@ MMAjunkie) link

Nate Diaz werd van begin tot eind gedomineerd door Masvidal. Diaz werd uiteindelijk zo toegetakeld dat de wedstrijddokter oordeelde dat hij niet meer verder kon, waarna Masvidal werd verklaard tot “baddest mother f*****” in het MMA. Hij kreeg van Dwayne Johnson, de acteur die beter bekend is als The Rock, zelfs een “BMF”-gordel overhandigd en na afloop vierde Masvidal zijn overwinning met pizza en Mezcal, een Mexicaanse sterke drank. En het duurde niet lang vooraleer ook de naam van Conor McGregor ter sprake kwam.

The Notorious was afgelopen week immers actief op social media. Zo had hij zowel Nate Diaz als Jorge Masvidal uitgemaakt voor ‘BMFs’ om te stellen dat hij nog altijd de grootste is in zijn sport. Maar daar had Masvidal dus op zijn beurt weer een mening over. “Ik weet het niet man, die kerel bazelt maar wat. Als hij vecht en wint en vervolgens tegen mij wil vechten, dan sla ik die kleine man gewoon tot moes. Hij is een f****** dwerg. Dana White, de baas in deze competitie, zei dat ik veel te veel man ben voor hem. Ik snap waarom mensen hem willen zien lijden, met wat hij naast de kooi allemaal uitsteekt. Maar dit wil hij niet. Hij praat maar wat zodat zijn naam in de media komt. Hij is niet achterlijk. Hij slaat oude mannen in het gezicht omdat hij zich daar kan tegen verweren. Hij wil echt niet tegen mij vechten”, besloot Masvidal.

Eind vorige maand kondigde McGregor zijn terugkeer naar de vechtsport aan. Hij vecht op 18 januari 2020 in Las Vegas tegen een nog onbekende tegenstander, zo werd bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Moskou. Later volgend jaar zouden dan gevechten moeten volgen tegen Nate Diaz en zijn grote rivaal Khabib Nurmagomedov.