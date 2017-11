Misschien toch maar een andere sport zoeken? MMA'er krijgt bij eerste amateurgevecht al meteen snoeiharde knock-out om de oren Yari Pinnewaert

11u19

Bron: News.com 0

Dit weekend hadden we bij ons natuurlijk de ‘Cage Warriors’, maar een knock-out zoals die in bovenstaande video hebben de toeschouwers daar niet te zien gekregen. In de 'Fight Night 7', een amateur MMA-gevecht in het Britse Wolverhampton, stond bij de welterweights ene Solomon Rogers voor eigen publiek voor zijn vuurdoop. Tegenstander was de Pool Samuel Ilnicki, maar na drie minuutjes in de eerste ronde vond die het al tijd om het licht van zijn opponent uit de knipperen met een werkelijk snoeiharde trap in diens gezicht.

Als je goed kijkt, zie je ook hoe er iets wit de mond van Rogers verlaat. Hopelijk voor hem was het een fluim, en niet een van zijn tanden…

Rv