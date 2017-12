Misschien nog meer dan welke Duivel ook was zij de Belgische ster op het WK in Brazilië. Maar is ze straks ook in Rusland van de partij? Redactie

26 juni 2014: voor de tweede groepswedstrijd van de Rode Duivels op het WK in Brazilië tegen Rusland, zoomt een alerte cameraman in op een beeldschone fan, helemaal uitgedost in de Belgische driekleur. Uiteindelijk wordt ze na een zoektocht geïdentificeerd als Axelle Despiegelaere, een West-Vlaamse van intussen 20 die ook een trouwe fan is van Club Brugge. La Capitale zocht haar nog eens op met de vraag of ze ook komende zomer in Rusland te zien zal zijn, maar dat kan Despiegelaere niet bevestigen. "Mijn studies blijven prioritair en ik heb examens in juni. Maar als ik de kans krijg om te gaan, dan zal ik die met beide handen grijpen. (...) Het WK in Brazilië was een schitterende ervaring, maar dat betekent niet dat ik mijn studies met minder motivatie zal doorzetten."

Sinds haar identiteit ontrafeld werd, ging het hard voor de knappe Axelle. Er volgde een pak modellenopdrachten en momenteel is ze nog steeds één van de gezichten van het horlogemerk Ice Watch. En 't is nog een pittige jongedame ook, want in haar vrije tijd legt ze zich toe op het boksen. "Ik loop veel en sinds dit jaar heb ik me ook op het boksen gestort. Niet competitief, wel gewoon trainingen. Het is intensief, maar zo kan ik stoom aflaten."

