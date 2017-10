Misschien nóg meer dan Cristiano Ronaldo was zij de ster van het FIFA-gala Yari Pinnewaert

Cristiano Ronaldo werd afgelopen maandag al voor de vijfde keer verkozen tot ’s werelds beste voetballer, maar hij moest samen met zijn collega-topvoetballers toch de schijnwerpers delen met Layla Anna Lee. Het Britse model van Braziliaanse origine zorgde er als presentatrice voor dat alles vlekkeloos verliep, maar ze was dan ook niet aan haar proefstuk toe. Zo koos regisseur Danny Boyle haar in 2012 om de openingsceremonie van de Olympische Spelen in goede banen te leiden en tijdens het WK in Brazilië presenteerde ze ook al ‘The Dugout’, een voetbaltalkshow.

Getty Images Anna Lee neemt een sexy pose aan op de rode loper, voor het prestigieuze FIFA-gala.

EPA De foto die Anna Lee ook deelde op haar Instagrampagina: Cristiano Ronaldo naast Lionel Messi en diens vrouw Antonella.

Op een van de foto’s die afgelopen maandag gemaakt werden, was te zien hoe ze net voor de ceremonie een praatje sloeg met Cristiano Ronaldo. Ze deelde het beeld op haar druk gevolgde Instagrampagina (42.000 volgers) en gaf er ook tekst en uitleg bij. “Voor elke liveshow doe ik mijn best om de spelers kort te briefen over wat ik ga vragen. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar ik slaagde er toch in om Cristiano Ronaldo te spreken zo’n minuut voor we live gingen. Hij was schitterend, hij stemde in met al wat ik vroeg. ‘Cristiano, sorry dat het zo snel moet, maar ik wou je laten weten dat ik je een vraag ging stellen over de Puskas award, dus vraag ik je om de clip goed te bekijken. En zou je ook een antwoord willen geven op een vraag die is ingestuurd door een fan?’, waarop hij zei: ‘Wat je ook vraagt, het komt in orde’.”

