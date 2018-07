Miss Messi wel in kwartfinales van ons WK van de WAG's? Ook Marokkaanse Cécile Benatia is opnieuw aan zet Redactie

01 juli 2018

08u00 3 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Marokko tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen.

Marokko - Uruguay

Cécile Benatia, de vrouw van Juventus-verdediger Mehdi Benatia, trok in de poulefase drie keer aan het langste eind en dus is zij -in tegenstelling tot Marokko op het echte WK- nog wél vertegenwoordigd. Cécile neemt het op tegen gewezen Miss Uruguay Patricia Callero, de vrouw van doelman Fernando Muslera. Zij schreef in de groepswedstrijden twee zeges achter haar naam.

Cécile Benatia:

Patrica Callero:



Argentinië - Denemarken

Drie op drie voor Antonella Roccuzzo in de groepsfase, in tegenstelling tot haar man Lionel Messi. Kan zij die lijn ook doortrekken in de knock out-fase? De Argentijnse neemt het op tegen de Deense Katrine Friis, de WAG van verdediger Andreas Christensen (Chelsea) die op haar beurt door de poulefase danste, zij het met één nederlaag tegen de Française Charlotte Pirroni.

Antonella Roccuzzo:



Katrine Friis:

