Misnoegde 'Vandenhaute' uit zijn ongenoegen bij De Ideale Wereld: "Coucke is kaka" MDB

09u12

Bron: De Ideale Wereld 420

Wouter Vandenhaute was een van de kandidaten om Anderlecht over te nemen, maar niemand hield rekening met Marc Coucke. De voorzitter van KV Oostende deed een bod waar Roger Vanden Stock wel oren naar had en dat merkten ze ook op bij De Ideale Wereld. Het satirische programma had een gesprek met de zogezegde woordvoerder van Anderlecht die enkele keren werd onderbroken door een misnoegde Wouter Vandenhaute. Nota bene de grote baas van Woestijnvis.

RV rv