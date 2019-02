Minnares ploegmaat Lukaku doet boekje open: flankaanvaller bedroog vaste vriendin toen die acht maanden zwanger was YP

11 februari 2019

06u28

Bron: The Sun, Daily Star 0 Time-out Anthony Martial, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Manchester United, heeft thuis een en ander uit te leggen. De Fransman legde het aan met Malika Semichi, een 20-jarige model, en zij heeft nu zijn boekje opengedaan in de Britse pers. Pittig detail: Melanie Da Cruz, de vaste partner van de aanvaller, zou acht maanden zwanger geweest zijn op het moment van de feiten.

De twee leerden elkaar kennen in de zomer van vorig jaar, kort nadat Frans bondscoach Didier Deschamps vriend en vijand verraste door Martial niet te selecteren voor het WK in Rusland. De aanvaller ging een avondje stappen in Parijs en daar liep hij dus Semichi tegen het lijf. “Aanvankelijk ging het er vooral vriendschappelijk aan toe”, zegt zij aan Daily Star. “Ik wist dat hij een vriendin had, maar hij vertelde al gauw dat ze geen seks meer hadden omdat ze zwanger was.”

En zo ging de bal dus aan het rollen. Begin juli spraken de twee af in het ‘Hotel De Midi, nabij het Gare de Lyon-treinstation, om seks te hebben. De twee hielden nog maanden contact, maar Semichi besloot de stekker eruit te trekken. “Ik gaf echt om hem. Hij noemde mij altijd zijn tweede liefje. Het voelde speciaal aan, maar uiteindelijk werd het duidelijk dat hij me gewoon gebruikte. Ik wilde geen relatie met iemand die al een relatie had met een andere vrouw. Ik wilde niet gekwetst worden.”

Eerder lekte The Sun al berichtjes die Martial stuurde naar Semichi achter de rug van zijn zwangere vriendin. “In een van die berichtjes vroeg hij om een trio, maar ik weigerde. Hij wilde dat ik naar Manchester kwam, dat niemand ons kon zien. Hij was doodsbang dat zijn vriendin het te weten zou komen. Ik tolereerde dat, omdat ik hem echt wel leuk vond. Maar ik wist wel hoe fout het was, hij heeft thuis een kindje van drie maanden oud. Mochten de omstandigheden anders zijn geweest, had ik er wel willen voor gaan. Maar nu vind ik vooral dat hij zich moet schamen”, besluit ze.