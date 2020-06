Michael Jordan blijft verbazen: basketlegende slaat vis van 200 kg aan de haak Redactie

10 juni 2020

09u49 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Michael Jordan (57) is van veel markten thuis. De basketlegende, die het ook even probeerde in het baseball, is blijkbaar ook bedreven in de hengelsport. De Amerikaan viste met zijn team tijdens een toernooi in North Carolina immers een gigantische vis op uit de oceaan. Het gaat om een Atlantische blauwe marlijn, een bedreigde diersoort, van zo’n 200 kilogram. Een flinke vangst, al volstaat die voor Jordan en co. niet om de leiding te nemen. De koplopers sloegen immers een blauwe marlijn van ruim 224 kilogram aan de haak.

Altijd fan geweest van Jordan, maar de Atlantische blauwe marlijn is een bedreigde diersoort. Door overbevissing is het aantal blauwe marlijnen in de oceanen tijdens de laatste 18 jaar met 64% achteruitgegaan.



Het vangen van kwetsbare diersoorten voor de sport is te betreuren. https://t.co/ZACItCOefn Mathieu Goedefroy(@ MGoedefroy) link

Lees ook:

Waarom Michael Jordan altijd wegliep voor maatschappelijke problemen, maar nu weldoener is (+)

Het is Michael Jordan menens: basketballegende trekt 88,5 miljoen euro uit voor organisaties die strijden tegen racisme