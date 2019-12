Mevrouw Nainggolan veilt midden haar eigen strijd voetbalshirts voor jonge kankerpatiëntjes: “Dit geeft me kracht” VDVJ

14 december 2019

14 december 2019

07u00 0 Time-out Midden haar eigen strijd, knokt ze voor anderen. Claudia Nainggolan zamelt met een hartverwarmend initiatief geld in voor jonge kankerpatiëntjes die haar gevecht delen. " Dit geeft me kracht."

Lorenzo Insigne. Gianluigi Donnarumma. Fabio Quagliarella. En uiteraard Radja. Sinds eind november passeren op het Instagram-account van Claudia Nainggolan, echtgenote van, dagelijks een handvol gesigneerde shirts van de grootste namen uit het ­Italiaanse voetbal. Eén voor één worden ze geveild, allemaal ten voordele van kinderen met kanker. Claudia kondigde het initiatief enkele weken geleden aan met een emotionele post. “Heb je enig idee hoe een persoon getroffen door kanker zich voelt?”, vroeg ze zich af. “Heb je enig idee hoeveel mensen aangevallen worden door het beest en elke dag een oorlog uitvechten om te overleven? We gaan verder met ons leven, zonder te denken aan de mensen die het slechter hebben dan ons. Nochtans kost het weinig moeite om iemand gelukkig te maken.”

Opbrengst naar ziekenhuis

In het geval van Claudia is dat relatief. Sinds vorige zomer vecht ze zelf tegen kanker nadat bij haar een tumor werd vastgesteld. De chemotherapie die ze al enkele maanden ondergaat, eist soms zijn tol. “Door gezondheidsproblemen kan ik deze avond geen shirts veilen”, verontschuldigde ze zich gisteren. Met pijn in het hart, want Claudia koestert haar project. “Alleen vraagt het van mij toch een inspanning”, vertelt ze ons. “Zeker omdat ik alles zelf doe. ­Velen denken dat Radja de shirts voor mij verzamelt, maar dat is niet zo. Ik heb alle spelers zelf om hun truitjes gevraagd. Op die manier blijf ik wel actief. En het doet deugd dat zoveel mensen mijn initiatief steunen. Het geeft me kracht.”

De actie heeft zijn effect allerminst gemist. Onder elke post lopen de biedingen vlotjes binnen. De hoogste bieder – variërend van 200 tot soms 900 euro – wordt persoonlijk gecontacteerd door Claudia en krijgt het shirt toegestuurd. Soms overhangt Claudia zelfs persoonlijk het exemplaar aan de gelukkige weldoener. ­Enkele dagen geleden stond de teller al op ruim 7.000 euro. “Met de opbrengst wil ik graag materiaal kopen voor de dienst kinderoncologie van het Microcitemico-ziekenhuis in Cagliari”, aldus Claudia. “Naast het veilen van shirts heb ik ook een rekeningnummer geopend waarop mensen anoniem een donatie kunnen overmaken. Want heel wat mensen kunnen onze steun gebruiken.” En het kan ook Claudia alleen maar helpen bij haar herstel.

Wie het goede doel van Claudia Nainggolan wil steunen, kan een storting doen op DE51512308004612935194. Of meebieden op haar Instagram-account @claudia_lai_82.