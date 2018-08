Meunier steekt de draak met Franse nationale doelman die dronken reed: "Ik hoop dat het Belgisch bier was" Redactie

25 augustus 2018

Thomas Meunier deinst er niet voor terug om naast het veld zijn mening te geven over andere kwesties. Nadat bekend raakte dat Hugo Lloris in Londen werd opgepakt omdat hij dronken reed, reageerde de Rode Duivel op Twitter met een knipoog. "Ik hoop op z'n minst dat het Belgisch bier was... Dan is alles vergeven", schreef de rechtsachter van Paris Saint-Germain bij het artikel rond Lloris. Niet meteen de slimste opmerking van Meunier, ook al is het met een humoristische toets.

J'espère au moins que c'était à la bière belge... Tout est pardonnable à ce moment-là 😏 https://t.co/Q1jlm55vhD Thomas Meunier(@ ThomMills) link

Ondertussen trok Hugo Lloris het boetekleed al aan nadat hij positief blies en met de politie mee moest voor verhoor. "Ik bied met heel mijn hart mijn verontschuldigingen aan aan mijn familie, de club, mijn ploegmakkers, de manager en alle supporters", liet de doelman van Tottenham weten in een persbericht. "Met de auto rijden wanneer je alcohol hebt gedronken, is volledig onaanvaardbaar. Ik neem totale verantwoordelijkheid voor mijn acties. Dit is niet het voorbeeld dat ik wil geven." Lloris moet binnenkort ook voor de rechter verschijnen.