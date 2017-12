Meunier heeft toptransfer naar Manchester United beet... op Football Manager van maatje Kabasele Mike De Beck

16u48 0 RV

Thomas Meunier is niet meer nummer één op de rechtsachter bij Paris Saint-Germain. Sinds dit seizoen neemt de Braziliaan Dani Alves die honneurs waar. De geruchten steken dan ook snel de kop op en volgens zijn maatje Christian Kabasele (verdediger bij Watford) is een toptransfer naar Manchester United zelfs al een feit. Al is dat wel het geval in de fictieve wereld van het computerspelletje Football Manager. "Olala, een mooi contract", reageerde Meunier lachend op een tweet van Kabasele. "Nu weten we waar de geruchten vandaan komen", voegde Kabasele er nog gekscherend aan toe.

On sait d'où elle venait les rumeurs maintenant 🤣 Christian Kabasele(@ chriskabasele27) link