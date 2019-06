Met veel plezier opgepakt en vastgezet: de ‘X-rated’ Champions League-stunt van 4 miljoen dollar ODBS

03 juni 2019

06u12 1 Time-Out Voor de niet-Liverpoolfans was het waarschijnlijk van het mooiste wat er tijdens de erbarmelijk slechte Champions League-finale te bewonderen was. Een halfnaakte veldbestormster annex badpakkenmodel dat even reclame kwam maken voor de pornografische website van haar Russisch vriendje. Het relaas van een bewogen weekendje Madrid door de ogen van het prettige gestoorde koppel Kinsey en Vitaly.

Gouden reclame voor de website ‘Vitaly Uncensored’, gespecialiseerd in het uithalen van grapjes met topless vrouwen. De Spaanse regie schakelde traditiegetrouw vlug over naar enkele herhalingsmomenten uit de wedstrijd, maar Kinsey Wolanski (22) was wel even in beeld gekomen en haar actie werd niet veel later via de (online) media wereldwijd opgepikt. In spanning wachtte haar vriend Vitaly Zdorovetskiy, ook aanwezig in de tribunes, de actie halfweg de eerste helft af. Maar zonder de minste weerstand kon ze het veld oplopen. Met dank aan een steward die niet meteen tot ‘bediende van de maand’ in het Wanda Metropolitana zal verkozen worden. Om in volle glorie vele beelden te laten maken van haar minuscule badpak met daarop de naam van de website.

Tot groot jolijt van Vitaly, dertiger met vele kwaliteiten: naast eigenaar van de succesvolle website (goed voor 10 miljoen volgers en al 1,65 miljard views) is hij YouTuber, ex-pornoacteur en zelf ook een notoir veldbestormer. Zdorovetskiy, een Amerikaanse Rus, liep al eens het veld op tijdens Game 5 van de Major League Baseball in 2017 en maakte ook ‘naam’ toen hij de WK-voetbalfinale van 2014 tussen Argentinië en Duitsland verstoorde. Hij kreeg daarvoor een levenslang stadionverbod, maar was er zaterdag dankzij een vermomming in geslaagd door de mazen van het net te glippen. Terwijl Vitaly riep ‘dat is mijn f***ing vriendin’, schreef zij wat later in het Engels bij een Instagram-video waarop ze van het veld begeleid werd door stewards: “Het leven is aan de durvers, doe zotte dingen die je voor altijd zal herinneren.”

Since I’m banned from every stadium, I had to come see my beautiful girlfriends booty streaking champions league finals in disguise 😈 #VitalyUncensored pic.twitter.com/qUSFxhmbLJ Vitaly Zdorovetskiy(@ Vitalyzdtv) link

Nog in de Instastory beschrijft Wolanski ook hoe ze het veld opliep. “Ik zat op mijn eentje tussen de fans van Liverpool. Ik vroeg de kerel naast mij om mijn telefoon bij te houden en dan heb ik het gewoon op een lopen gezet. Waarna ze er nog even fijntjes bijschreef dat ze het deed als stunt voor de adult-rated website.

Wolanski, die al poseerde voor mannenbladen als FHM en Maxim en in 2017 verkozen werd tot ‘Miss Jetset’, werd door verschillende stewards van het veld richting de catacomben van het stadion geëscorteerd, waarna ze werd vastgehouden. “Jail” (gevangenis), maakte ze daar zelf van. Het bijschrift bij een foto waarop ze enkele uren later werd vrijgelaten. Geen politiecel dus, waarschijnlijk louter een stadionverbod en een fikse boete. Dat eerste zal haar worst wezen, dat tweede betaalt Vitaly ongetwijfeld met de glimlacht op het gezicht. Door de stunt zou zijn website een slordige vier miljoen dollar in waarde gestegen zijn. Dat is immers de prijs voor een advertentie rond 17u30 Amerikaanse tijd bij een evenement als de Champions League-finale, weet business reporter Darren Rovell.

Kinsey Wolanski invader in the Champions League final#Vitalyzdtv #UCLfinalkinsey #Kinseywolansky #pitch #Liverpool pic.twitter.com/cIu4zRSLPW DONSPORTS(@ donsports3) link

Life is for living 👿 pic.twitter.com/PYWz3u8Utr Kinsey Wolanski(@ _kinseysue) link

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU Darren Rovell(@ darrenrovell) link

Terug op vrije voeten, zocht Wolanski haar vriend snel op om nog in de straten van Madrid plezier te hebben. “Deze billen zijn nu beroemd”, waarop Vitaly enkele tikken tegen haar achterwerk gaf. Al vonden ze er niet beter op dan nog iets te gaan eten bij McDonald’s. Toch was het duidelijk grote liefde tussen de twee, met Vitaly die nog postte dat hij “niet kan wachten om haar te huwen”.

En ook op zondag hielden de twee de virale ‘buzz’ handig gaande. Eerst pakte Wolanski uit met een speech alsof ze net de Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol had gewonnen. Hoe blij ze niet was en hoe bevoorrecht ze zich wel niet voelde. Dan was plots haar Instagram-account ‘gehacked’. Die was zomaar even van van 320.000 volgers naar 2,5 miljoen gegaan. Meer dan waarschijnlijk werd die door Instagram zelf geblokkeerd. Twitter dan maar, of een nieuwe Instagram-account die na een halve dag ook alweer snel aan de 146.000 volgers zat...

MY INSTAGRAM HAS BEEN HACKED 💔 Kinsey wolanski(@ KinseyWolanski) link

When you grow to 2.5m followers over night and then your account gets hacked...... just run it off kins. This is an emotional roller coaster 😂 pic.twitter.com/abZ2vW0zTT Kinsey wolanski(@ KinseyWolanski) link