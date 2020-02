Met de hulp van Origi: babyboom bij Liverpool exact 9 maanden en 1 dag na mirakel tegen Barcelona KTH

10 februari 2020

Toeval bestaat niet. Negen maanden en één dag na de ongelooflijke comeback in de Champions League tegen Barcelona (4-0 na een 3-0-nederlaag in de heenwedstrijd) bevielen de vrouwen van Liverpoolsterren Jordan Henderson en Mo Salah van een kindje. Ook gescoord na de wedstrijd dus.

Aanvoerder Henderson en vrouw Rebecca kregen er een zoontje bij. Ploeggenoot James Milner stak er de draak mee op sociale media: ‘Origi assist’, met een duimpje erachter. Verwijzend naar het grote aandeel dat Divock Origi in de ommekeer had. Op Twitter werd al gesuggereerd dat ze hun zoontje naar de Rode Duivel zouden hebben vernoemd, maar dat blijkt een grap. De echte naam is nog niet bekend.

Origi assist 👍🏼 #cornertakenquickly https://t.co/bnnOxrqz5D James Milner(@ JamesMilner) link

Eerder vorig jaar kondigde ex-Liverpoolspeler Peter Crouch aan dat hij zijn zoontje Divock wilde dopen, maar dat zijn vrouw Abigail haar veto stelde. Het zegt veel over de legendarische status die luxe-invaller Origi heeft verworven na zijn heldendaden in de halve finales en de finale van de Champions League. Het is nog wachten op een standbeeld.

Salah heeft er een dochtertje bij, genaamd Nayan.