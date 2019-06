Met de glimlach betaald: model krijgt boete van 15.000 euro na Champions League-stunt ODBS

06 juni 2019

11u48 10 Time-Out Kinsey Wolanski, de blonde veldbestormster die zaterdagavond haar moment van glorie beleefde, moet een boete van in totaal 15.000 euro betalen voor het verstoren van de Champions League-finale. Een bedrag dat haar vriend, de Amerikaanse Rus Vitaly Zdorovetsky, ongetwijfeld graag neertelt.

Het badpakkenmodel is na haar optreden, waardoor de match enkele minuten stil lag, bedacht met een boete van 5.000 euro omdat ze op het veld liep. Daarbij komt een extra bedrag van 10.000 euro omdat ze op haar wel erg nauwaansluitend badpak reclame maakte voor het YouTube-kanaal van haar vriend, ‘Vitaly Uncensored’. Het laat zich raden dat 15.000 euro voor zo’n stunt ‘peanuts’ is voor het koppel. Door de stunt zou de semi-pornografische webstek van Zdorovestky, zelf een notoir veldbestormer en gewezen pornoacteur, een slordige vier miljoen dollar in waarde gestegen zijn. Dat is de prijs voor een advertentie rond 17u30 Amerikaanse tijd bij een evenement als de Champions League-finale, weet business reporter Darren Rovell.

En haar volgers op haar Instagram-account gingen de uren na de finale als een speer de lucht in: van enkele honderdduizenden tot meer dan een miljoen. O ja: als de Amerikaanse ooit nog eens een voetbalveld oploopt tijdens een wedstrijd, zal de boete stijgen van 5.000 naar 8.000 euro, waarschuwde de Uefa haar nog.

De Instagram-account werd de dag na de finale afgesloten, maar dat belet Wolanski er niet van bijzonder actief te blijven op de sociale media. Na Madrid vloog ze door naar Ibiza, waar ze de ene provocatieve foto na het andere filmpje post. Ze geeft via de site van Vitaly zelfs gratis ondertekende posters weg aan haar volgers: een foto waarbij ze door stewards weggeleid wordt, terwijl Tottenham-speler Harry Winks er wat beduusd staat naar te kijken. Eerst vroeg ze daar nog 25 euro voor. “Een duivel in vermomming, ik kan het zeggen aan haar ogen”, schreef ze ook bij een veel gelikete post.