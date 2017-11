Met alle Chinezen, maar niet met 'dendezen': renner verliest het helemaal na aankomst in Ronde van Hainan Redactie

16u56 0 RV Xin Wang heeft het gemunt op de Zwitserse begeleiders. Time-out Xin Wang. De naam zegt u wellicht niets, maar in de Ronde van Hainan gaat de Chinese wielrenner op dit moment stevig over de tongen. De renner van Keyi Look viel na de aankomst van de zevende etappe als een razende de begeleiders van het Zwitserse nationale team aan.

In videobeelden na de wedstrijd is te zien hoe Wang zich zonder verpinken op een nietsvermoedende Zwitser stort. Een van de begeleiders van de nationale selectie kan de twee kemphanen uit elkaar trekken, maar dat brengt weinig zoden aan de dijk. Wang grijpt een drinkbus en even later zelfs een fietspomp uit de teamwagen om zijn kwelduivels te lijf te gaan.

Naar de reden achter de Chinese furie is het gissen, maar wellicht werd Wang in de wedstrijd de pas afgesneden door de Zwitserse teamwagen. De organisatie kan in elk geval niet lachen met Wangs actie. De renner wordt samen met zijn team Keyi Look op staande voet uit de wedstrijd ontslagen.

#ICYMI 🇨🇳Xin Wang of 🇨🇳Keyi Look Cycling Team was DSQ after attacking staff of 🇨🇭@swisscycling in stage 7 of 🇨🇳@tourhainan #TourOfHainan pic.twitter.com/2mqnMOKqwO World Cycling Stats(@ wcstats) link