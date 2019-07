Messi pakt uit met mooi gebaar en deelt gratis maaltijden uit aan daklozen in thuisstad Rosario ODBS

11 juli 2019

12u45

Bron: Marca 0 Time-Out Lionel Messi draagt zijn steentje bij om de daklozen in zijn thuisstad Rosario te helpen, nadat Argentinië geteisterd werd door een koudegolf. In 'VIP’, het restaurant waarvan hij eigenaar is, kunnen ze sinds vorige week terecht voor gratis eten en drank.

Nadat er de voorbije twee weken in Argentinië al zes mensen zijn gestorven omwille van onderkoeling, kwam het eergisteren in Buenos Aires nog tot opstootjes toen de politie activisten verhinderde een tent op te zetten om de daklozen een schuilplaats te bieden. Een 300 kilometer verder, in de havenstad Rosario, wel een mooi initiatief dankzij Messi, die zijn restaurant openzet. “We bieden koffie, limonades en zelfs wijn aan”, aldus manager Ariel Almada.

“Velen betuigen hun respect voor het initiatief en we gaan dit ook de komende twee weken tussen 7 en 9 uur ‘s avonds nog doen. Ook op Facebook zet het restaurant de actie in de verf: “We bestrijden de koude nachten allemaal samen. Als je iemand kent die op straat leeft, nodig hem dan uit om naar VIP te komen. Naast drank en eten krijgen we ook jassen die we uitdelen aan iedereen die ze kan gebruiken.”

Messi verliet Argentinië op zijn dertiende voor Barcelona, maar blijft flink verbonden met zijn thuisland. Vooral Rosario, waar hij twee jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met Antonella Roccuzzo, ligt hem nauw aan het hart. De Barça-ster heeft ook de ‘Fundacion Leo Messi’ opgestart om kinderen wereldwijd medisch te helpen. Begin dit jaar stortte hij ook 200.000 euro op de rekening van Unicef om hulpbehoevenden in Kenia te ondersteunen.

