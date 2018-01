Messi of Ronaldo? Belgische of Engelse frietjes? Kinderen leggen Kompany op de rooster in bijzondere persbabbel Glenn Van Snick

25 januari 2018

21u38

Bron: Youtube Manchester City 20

Het is eens wat anders. Geen horde journalisten, wel enkele onschuldige kinderen die Vincent Kompany op de rooster legden in de perszaal van Manchester City. De aanvoerder nam alle tijd om de prangende vragen in een speciaal georganiseerde persconferentie te beantwoorden. Een (h)eerlijke babbel over Belgische frietjes, de slechte muzieksmaak van Agüero en zijn beste gevoel bij de Citizens tot dusver.