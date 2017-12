Messi klaar en duidelijk over zijn zoon: "Hij is echt een klootzak" Mike De Beck

13u19

Bron: Tyc Sports 0 Tyc Sports Time-out Lionel Messi heeft samen met vrouwlief Antonella Roccuzzo twee zonen op de wereld gezet. Thiago en Mateo. De Spaanse superster houdt zijn gezin goed afgeschermd van de pers, maar in een interview met de Argentijnse pers schetst Messi nu toch een beeld van zijn twee koters. En dat is niet helemaal positief.

De nummer 10 van Barcelona repte bij de Argentijnse sportzender Tyc Sports met enkele woorden over zijn gezin. "Thiago houdt van auto's, motors en hij houdt van voetbal. Hij speelt dan een beetje en wordt dan moe", wist Messi te vertellen.

Waarna hij de karakters van zijn beide zonen even onder de loep nam. "Mateo is vreselijk, een karaktertje. Ze zijn heel verschillend. Thiago is een fenomeen, zeer braaf en de andere is precies het tegenovergestelde. Een klootzak. Het is mooi om het verschil tussen de ene en de andere te zien."