Messi is klaar voor de herstart: Argentijn scoort geweldig op training Barça

12 juni 2020

La Liga werd gisteravond weer op gang getrapt door FC Sevilla en Real Betis. FC Barcelona is morgenavond aan zet, op het veld van Mallorca. Lionel Messi had vorige week te kampen met een lichte blessure aan de rechterquadriceps, maar die deert hem niet meer. Dat toonde de ‘Vlo’ de voorbije dagen op training. Woensdag pakte de Argentijn al uit met een geweldige steekpass door de lucht tijdens een wedstrijdje en gisteren volgde een geweldige treffer (zie video boven). ‘Leo’ is klaar voor de herstart.

Barça speelt dus morgen op Mallorca en een dag later ontvangt Real Madrid, tweede op twee punten, Eibar. Sevilla is derde in de stand, op acht punten van de Catalanen en zes van Real. Na de Bundesliga is La Liga de tweede competitie van de Big Five waarin er opnieuw gevoetbald wordt. In de Ligue 1 werd het seizoen eind april definitief stopgezet. De Premier League wordt op 17 juni hervat, de Serie A op 20 juni.

