Messi die opnieuw knappe mijlpaal bereikt? Dat kon zijn grootste fan natuurlijk niet blauwblauw laten

Lionel Messi bereikte afgelopen weekend opnieuw een knappe mijlpaal in zijn al rijkgevulde carrière. 'De Vlo' speelde tegen Sevilla zijn zeshonderdste wedstrijd in het shirt van FC Barcelona. En dat kon Messi's grootste fan natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Suzy Cortez, beter bekend als ‘Miss BumBum’, vierde de zeshonderdste wedstrijd van haar idool met een prikkelend kiekje op Instagram.

De inmiddels 30-jarige Messi scoorde in de 600 duels voor Barcelona maar liefst 523 keer. In de Primera Division kwam de Argentijn tot 361 doelpunten en in de Champions League staat zijn teller al bijna op 100 (97 treffers op dit moment). Daarnaast was hij 44 keer trefzeker in de Copa del Rey, 13 keer in de Spaanse Super Cup, drie keer in de Europese Super Cup en vijf keer op het WK voor clubteams.

