Mertens krijgt na matchen bejaarde buurvrouw over de vloer: “Als ik slecht speel, riskeer ik een klap in mijn gezicht” TLB

06 oktober 2019

13u19

Bron: Serie A 2 Time-out Tegen Brescia en Racing Genk lukte het niet. Straks om 18 uur wél tegen Torino? Dries Mertens moet nog één doelpuntje scoren om zich met 115 goals voor Napoli naast clublegende Diego Maradona te hijsen. Reden genoeg voor de Serie A om Mertens op te vieren in een, bij momenten ludiek, interview.

Behalve het doelpuntenaantal van Maradona heeft Mertens ook het clubrecord van Marek Hamsik in het vizier. Daarvoor heeft de spits nog zeven goals nodig. “Ik had Hamsik al die assists maar niet moeten geven”, grapt Mertens over zijn ex-ploegmakker in een interview dat gepubliceerd is op het YouTube-kanaal van de Serie A (zie onder). Dezer dagen verdient Hamsik (goed) zijn brood bij het Japanse Dalian Yifang, waar ook Rode Duivel Yannick Carrasco onder contract staat. “Als ik het record van Hamsik verbeter, dan krijgt hij zeker een telefoontje van mij. Maar ik moet het natuurlijk eerst nog doén.”

“Niemand had zeven jaar geleden uiteraard voorspeld dat het zo geweldig zou lopen voor mij bij Napoli”, blikt Mertens terug op periode in Italiaanse loondienst. Vandaag kan hij dus geschiedenis schrijven tegen Torino en die ploeg ligt Mertens wel. Ooit scoorde hij onder meer met een fenomenale lob (zie video onder) tegen de club uit Turijn, waar Joe Hart toen tussen de palen stond. “Dat was een geweldig moment. De week ervoor had ik nog een hattrick gescoord. Maar die goal tegen Hart was natuurlijk geweldig. Wie zegt dat het een mislukte voorzet was, kent niets van voetbal.”

Bejaarde buurvrouw op bezoek

“Na zeven jaar in Napels ben ik een local geworden”, zegt ‘Ciro’ Mertens, zoals hij liefkozend genoemd wordt in Napels. “Ik heb hier ook enorm veel vrienden gemaakt. Die vriendschappen zijn voor het leven. De fans van Napoli beseffen ook wel dat ik er altijd volledig voor ga op het veld en dat ik voorts eigenlijk op dezelfde manier als hen leef.”

“Voetbal is een obsessie in Italië”, gaat Mertens voort. “Zowel de jonge, als de oudere mensen zijn verslaafd aan het spelletje. Boven me woont een oudere dame, ik schat ze rond de 75, en na elke wedstrijd komt ze eens op bezoek. Als ik goed gespeeld heb, feliciteert ze me. Maar als ik slecht gespeeld heb, riskeer ik een slag in mijn gezicht. Zoiets zou in België nooit gebeuren.”