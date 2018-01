McGregor flaneert in trainingspak van meer dan 2.000 euro door pretpark dat hij zelf een avondje afhuurde voor familie en vrienden Zoontje Conor Jr. steelt show in 'Bentley tricycle' Yari Pinnewaert

07u00

Bron: Instagram 5 I opened up funderland tonight, for my family and friends to have fun on this fresh January Monday. The Monday blues are just a day and a colour. Some buzz baby what's up hahahaha who else. Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 09 jan 2018 om 01:38 CET Time-out Conor McGregor heeft nog een keertje van zich laten spreken – en deze keer niet omdat hij het aan de stok kreeg met enkele passanten in een of andere kroeg. Nee, afgelopen maandag liet de Ierse vechtmachine zijn groot hart zien: hij besloot een volledig pretpark af te huren voor familie en vrienden.

Funderland, zo heet het pretpark in de Ierse hoofdstad Dublin, is vooral in de wintermaanden heel erg populair, maar ‘The Notorious’ vertikte het natuurlijk om zijn vrienden en familie te laten aanschuiven bij de vele attracties die het park rijk is. “Ik heb Funderland afgehuurd voor mijn vrienden en familie zodat ze zich even konden vermaken op deze maandag in januari. De ‘maandag blues’ zijn niet meer dan een dag en een kleur”, klonk het onder meer in de bijschriften van de talrijke foto’s die hij deelde op zijn Instagrampagina.

De tweet waarmee Funderland aankondigde dat het pretpark zou gesloten zijn voor publiek.

Natuurlijk traden de McGregors zo’n avond in stijl tegemoet. Papalief droeg een trainingspak van Gucci waar je meer dan 2.000 euro voor neertelt (1.200 euro voor de jas, 822 euro voor de broek om precies te zijn) en ook Conor Junior pronkte in een wel erg hippe 'bolide'. "Zijn eerste keer in Funderland en dat in zijn Bentley tricycle!", becommentarieerde McGregor senior.

Conor Jr's first time at funderland! Rolling around in his Bentley tricycle hahahahahaha Boss baby ❤ Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 09 jan 2018 om 03:42 CET

Intussen is het koffiedik kijken hoe het nu verder moet met de carrière van McGregor in de vechtsport. Een terugkeer naar het UFC dit jaar lijkt het meest waarschijnlijk, met fans die net niet schreeuwen om een gevecht tegen interimkampioen Tony Ferguson of uitdager Khabib Nurmagomedov. Al kan de flamboyante Ier ook kiezen voor het (veel lucratievere) boksen. Manny Pacquaio en Paulie Malignaggi gaven al aan wel trek te hebben in een rondje knokken met de man die in 2017 nog de duimen moest leggen tegen Floyd Mayweather in 'The Money Fight'.

This is a happy young man in the midst of it all! God bless this life. Truly god bless. Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 09 jan 2018 om 02:23 CET

The only Q in the place. Een foto die is geplaatst door null (@thenotoriousmma) op 09 jan 2018 om 01:51 CET