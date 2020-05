Materazzi onthult wat hij exact tegen Zidane zei het moment voor Fransman hem beruchte kopstoot gaf ODBS

07 mei 2020

09u23 0 Time Out Bijna veertien jaar na datum heeft Marco Materazzi in een livegesprek op Instagram verteld wat bij Zidane de stoppen deed doorslaan om hem een kopstoot te geven. Eerder had de Italiaanse verdediger al wel gezegd dat het “iets over zijn zus en niet zijn moeder was”. Dat misverstand wou Materazzi absoluut de wereld uit omdat zijn eigen moeder op jonge leeftijd gestorven is. Maar het ging dus wel degelijk over een familielid.

WK-finale 2006. Het staat 1-1 in de verlengingen tussen Frankrijk en Italië na een snelle penaltygoal van Zidane en de al even snelle gelijkmaker met het hoofd van Materazzi. Plots kortsluiting in het hoofd van ‘Zizou’. Met de waarschijnlijk meest beruchte kopstoot uit de geschiedenis van het voetbal, haalt hij zichzelf rood op de hals. “Ik had die kopstoot nooit van m’n leven zien aankomen”, aldus Materazzi daar nu over. “Gelukkig maar dat ik zo verrast was, of anders waren we beiden met rood van het veld gemoeten. Was ik er klaar voor geweest, had hij me nooit tegen de grond kunnen werken.”

“Er was de hele match lang al veel fysiek contact geweest tussen ons. Hij scoorde die goal, tijdens de pauze drukte Lippi me op het hart dat Zidane mijn man was. Gattuso wees me er nog eens op, toen Buffon met een knappe redding hem in de eerste helft van de verlenging belette te scoren. Ik had Zidane ook al eens stevig aangepakt. Toen ik me daarvoor snel verontschuldigde, reageerde hij slecht. De late tackles, het duwen en trekken en de opstootjes bleven zich opstapelen. Tot minuut 110... Onze derde echte ruzie in die match. Ik fronste opzichtig de wenkbrauwen, hij beet terug: ‘Ik geef je later mijn shirt wel’. Waarop ik zei: ‘Ik heb liever je zus dan je shirt’.” Coup de boule.

Dat was erover voor de echte familieman in Zidane. Met zijn vrouw Véronique heeft hij vier zonen. Theo (17), Enzo (15), Elyaz (14) en Luca (11).

Het vervolg is geschiedenis. In de penaltyreeks zag Zidane hoe mannetjesputter Materazzi de tweede strafschop omzette. Trezeguet miste Frankrijks tweede penalty, Italië pakte zijn vierde wereldtitel. De kopstoot was meteen de laatste actie van de huidige Real Madrid-trainer op een voetbalveld. Afscheid in mineur, wat hem niet in dank werd afgenomen door menig ploegmaat. Ondanks verontschuldigingen in de kleedkamer van het Olympisch stadion in Berlijn.

“Ik heb toen geen woord tegen hem gezegd”, vertelde rechtsachter Willy Sagnol daar recent over aan Radio Montecarlo. “Dat was ook niet het goede moment, ik was te teleurgesteld. Ik liep naar de douches en rookte er in tien minuten 250 sigaretten. We hebben elkaar na die finale doodgezwegen. Pas toen ik twee jaar later ging trouwen, hebben we het bijgelegd. Op initiatief van mijn vrouw, die zei dat ik hem moest uitnodigen. Ik belde hem op en we aten de volgende ochtend samen wat. Een goed gesprek.”

Materazzi had achteraf spijt van het incident, maar ook niet veel meer dan dat. Getuige het gigantische kunstwerk dat de verdediger van Juventus in de winter van 2018 liet installeren op de gevel van zijn huis in Perugia. En het weinige schuldbesef. “Hoewel mijn woorden richting Zidane niet echt slim waren, verdiende ik zo’n reactie niet. In Rome of Napels worden er nog veel ergere verwijten gemaakt”, zei hij daar eerder al over.

