Masters-tegenstander Brecel wordt verkeerd aangekondigd: "You’ve lost this job", waarna onze landgenoot met 6-3 onderuit gaat XC/ODBS

23u19 1 rv Time-out Met veel ambitie trok Luca Brecel naar de Masters, het prestigieuze toernooi waaraan enkel de 16 beste spelers deelnemen. Maar zijn eerste match bij zijn eerste deelname ooit ging meteen verloren. Tegen de Noord-Ier Mark Allen, nummer 8 van de wereld, werd het in het Londense Alexandra Palace 6-3.

Brecel begon goed (1-2), maar daarna vond Allen met breaks van 135 en 71 zijn beste snooker. Twee frames waarin Brecel niet eens op het bord kwam. Onze landgenoot kon nog gelijkmaken (3-3), maar daarna nam de vormzwangere Allen over en won hij drie frames achter elkaar. Het slotframe opnieuw met een break van 120.

Getty Images

Allen is zo stilaan het zwarte beest voor de de 22-jarige Limburger. Brecel moest bij hun drie eerdere onderlinge confrontaties ook telkens het onderspit delven. Brecel, die vorig jaar de China Open op zijn naam schreef, mist zo een potentiële clash in de kwartfinales met Ronnie O'Sullivan. De titelverdediger komt dinsdag in actie tegen Marco Fu.

AFP

Nochtans ging het bij de opkomst van Mark Allen grondig mis. Dennis Taylor kondigde Allen aan als Mark Williams, een andere professionele snookerspeler. Hilariteit alom bij het publiek, waarna Allen de gewezen wereldkampioen van 1985 op zijn fout wees: "You’ve lost this job." Grappig bedoeld uiteraard. Taylor herpakte zich vervolgens meteen: "Mark Allen, ladies and gentleman."

You had one job, Dennis.#dafabetmasters pic.twitter.com/R2oYXihB0i World Snooker(@ WorldSnooker1) link

AFP