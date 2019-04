Marokkaanse eersteklasser krijgt de prijs voor meest pijnlijke viering van een goal ooit ODBS

04 april 2019

12u11 0

Meer dan grappige scène uit het Marokkaanse voetbal. In de partij in eerste klasse tussen Club Athletic Youssoufia Berrechi (CAYB) en Mouloudia Club d’Oujda (MCO) opent de thuisploeg op het halfuur de score, waarna ze uitpakken met een aparte viering. In navolging van Mario Balotelli, die onlangs zo een goal voor Olympique Marseille inkaderde, koos het merendeel van de spelers ervoor een selfie langs de zijlijn te pakken. Alleen liet de scheidsrechter toe MCO snel opnieuw af te trappen, zodat het plots alle hens aan dek was bij de thuisploeg. Iedereen in gestrekte looppas terug, alleen om een fout in de zestien te maken en een penalty tegen te krijgen. Een strafschop die ook werd omgezet. De 1-1 was meteen ook de eindscore...