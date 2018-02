Mark Cavendish wordt opnieuw papa XC

13 februari 2018

17u48

Bron: Belga 3 Time-out Mark Cavendish en zijn vrouw Peta Todd verwachten een derde kindje. Peta Todd maakte het zelf bekend op Instagram met de hashtag #pregnanttravel tijdens de Ronde van Oman, waar ze op bezoek is.

Het koppel heeft al een dochtertje, Delilah Grace, en een zoontje Frey. Peta Todd heeft uit een vorige relatie ook nog een zoon Finnbar. De familie kwam dinsdagochtend op bezoek in de Ronde van Oman om Cavendish aan te vuren in zijn eerste sprint in Oman, waar hij tweede werd. Ze logeren ook in hetzelfde hotel als Cavendish, waar alle ploegen, organisatie en pers verblijven.

Het koppel bracht het nieuws niet officieel zelf naar buiten, maar in Oman kon Todd haar buikje niet meer wegsteken voor pers, publiek en fans. Cavendish zelf bevestigde het nieuws aan Belga gisteravond tijdens een interview in de lobby van het Grand Hormuz Hotel en Todd zelf bracht het dan vandaag op Instagram naar buiten met de hashtag #pregnanttravel.