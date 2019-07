Mario Balotelli daagt man uit om met zijn Vespa in de Baai van Napels te rijden voor 2.000 euro ODBS

08 juli 2019

06u17

Bron: Football Italia

Een frats die hij kan bijzetten op zijn al behoorlijk gevuld palmares. Mario Balotelli (28) heeft een caféhouder uitgedaagd om voor 2.000 euro met zijn bromfiets in de Baai van Napels te rijden. Wat de Napolitaan ook prompt deed.

De absurde scène speelde zich af in het kuststadje Mergellina, waar de controversiële spits naar verluidt de barman van een café waar hij geregeld langsgaat uitdaagde. Of de man met zijn blauwe Vespa niet even het water in wou, in ruil voor het plezier van Balotelli en 2.000 euro. De spits vond het duidelijk geweldig: “Goeiemorgen!”, zette hij dit weekend bij een InstagramStories waarop hij het filmpje zette voor zijn 8,8 miljoen volgers. Al snel volgden er andere filmpjes van getuigen, waarop te zien is hoe ‘Super Mario’ de man het geld cash overhandigt. Waarna hij even een sigaret opsteekt. “Mijn bromfiets was toch maar 600 euro waard”, aldus de caféhouder. Naar verluidt stond iedereen er ook versteld van dat de Vespa, eens uit het water gevist, nog steeds zijn ding deed.

Het is een van de vele strapatsen die Balotelli al op zijn conto schreef. Zo zette hij ook al eens de eigen badkamer in brand door er vuurwerk af te steken. Of kwam hij, toen zijn moeder hem om een boodschap vroeg, terug met twee Vespa’s en een trampoline. Frappant is ook het verhaal dat Mino Raiola, zijn al even controversiële zaakwaarnemer, over hem ooit eens vertelde. “Mario is goed gek, maar ik vergeef het hem altijd omdat hij een goeie gast is”, aldus Raiola. “Ooit vroeg hij me of ik hem mijn Bentley niet wou uitlenen. ‘Mario, als je twee keer scoort tegen Marseille, kunnen we daar over spreken.’ Natuurlijk was ik dat al lang vergeten, toen hij me wat later opbelde. “Mino! Sleutels!’, riep hij. Ik vroeg nog ‘sleutels voor wat?’ Maar dat was dus voor mijn Bentley. ‘Ik heb twee gescoord niet?’ Ik gaf hem dus de sleutels, maar kreeg niet veel later opnieuw telefoon van hem. Met zijn diepe stem zei hij: ‘Mino, sorry...’ Bleek dat hij in de haven met de Bentley achteruit was gereden en een lantaarnpaal had geraakt.”

Balotelli startte het voorbije seizoen bij Nice, om in de wintermercato naar Marseille te verhuizen. Daar scoorde hij 8 keer in 12 matchen, maar hij blijft er niet. Als vrije speler lonkt menig club uit de Serie A naar de gewezen spits van Man City en Inter.