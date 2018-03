Maradona voor schut: de rechterhand van de Argentijn is blijkbaar niet zo machtig als z'n linker GVS

23 maart 2018

09u31 0 đŸ˜± Kluivert met un vent mĂ©morable Ă Maradona pic.twitter.com/S5HZfOVqPZ beIN SPORTS(@ beinsports_FR) link

In het verleden bezorgde Diego Maradona zijn tegenstrevers heel wat pijnlijke momenten, maar gisteren waren de rollen eens omgekeerd. Bij een vriendschappelijke en ludieke match van WK-sponsor Hublot werd de Argentijn immers straal genegeerd door Patrick Kluivert. 'Pluisje' stak zijn rechterhand wel uit, maar de Nederlander had er geen oren naar. Bewust of onbewust laten we in het midden, maar het gezicht van Maradona sprak wel boekdelen. Blijkbaar krijgt zijn linkerhand - de 'hand van God', u weet wel - meer gedaan dan z'n rechter.