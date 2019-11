Maradona trakteert dochter op bikkelharde repliek: “Als ik doodga, geef ik alles weg” ODBS/GVS

06 november 2019

14u14 0 Time-out “Als ik doodga, geef ik alles weg”. Diego Maradona (59) sloeg op zijn Instagram-account keihard terug nadat dochter Giannina vorig week had verteld dat de Argentijnse voetballegende langzamerhand aan het sterven is, maar het zelf nog niet weet. “Ik ga alles doneren”, bijt Maradona terug.

“Hallo, ik kom jullie vertellen dat ik nog niet meteen doodga. Omdat ik hard werk, slaap ik heel goed. Het verlies tegen Estudiantes deed me heel veel pijn.”, vertelt Maradona in een boodschap op Instagram. Tegenwoordig traint hij de Argentijnse eersteklasser Gimnasi - waar hij onlangs op z’n 59ste verjaardag zijn team nog vanop een troon aanvuurde.

“Ik weet niet wat Giannina bedoelde of wat ze misschien verkeerd geïnterpreteerd heeft. Wat ik wel weet is, dat wanneer iemand ouder wordt, die persoon zich meer zorgen maakt over wat hij of zij zal nalaten. Ik kan jullie bij deze vertellen dat ik niets zal nalaten. Ik geef alles weg aan het goede doel. Alles wat ik heb verdiend in mijn leven, zal ik doneren”, was de harde repliek aan z’n dochter.

“Wanneer ik doodga, mogen ze dat tegen iedereen vertellen. Maar dat is absoluut nu niet aan de orde. Omdat ik heel, heel gezond ben. Bedankt”, sluit Maradona af.