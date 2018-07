Man. United-fan ontmoet Mata in... Colombiaanse jungle TLB

03 juli 2018

18u39 14

Hoe groot is de kans? Michael Payne, een 61-jarige Britse fan van Manchester United, is in het midden van een Colombiaanse jungle één van zijn favoriete voetballers tegen het lijf gelopen. Juan Mata, een middenvelder van de topclub uit Manchester, was zelf met vakantie in Zuid-Amerika en ging met plezier op de foto met Payne. Mata maakte overigens geen deel uit van de Spaanse WK-selectie, die roemloos sneuvelde tegen Rusland in de achtste finales.

Martin Payne, un fan de 61 ans de Manchester United, a rencontré Juan Mata dans la jungle colombienne... D'abord présent en Colombie pour son association, Juan Mata a par la suite décidé de s'éloigner de tout pour se ressourcer. #MUFC pic.twitter.com/ScikoPaw7C Manchester United(@ MUnitedFrance) link