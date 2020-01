Man neemt partner stevig in de maling voor lens van ‘Kiss Cam’, maar niet iedereen vindt grap even geslaagd Redactie

06 januari 2020

Ze is amper weg te denken tijdens sportwedstrijden in de Verenigde Staten: de befaamde ‘Kiss Cam’. Ook tijdens een ijshockeywedstrijd tussen de New York Islanders en New Jersey Devils probeerde een camera koppels - of toevallige buren - aan te zetten om elkaar te kussen. En niet voor het eerst leverde dat een opmerkelijk filmpje op.

Een man, een fan van de Islanders, leek op de knie te gaan voor zijn partner. De dame schrok, maar de grootste verrassing moest nog komen. Er volgde immers geen ring, maar de man begon doodleuk zijn veters te strikken. Tot jolijt van de mensen rond hem, maar op de social media kunnen de mensen er minder mee lachen. De man krijgt er de nodige kritiek voor zijn “zeer flauwe” actie. En om het helemaal pijnlijk te maken: de Islanders verloren de partij ook nog.