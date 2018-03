Man die Pieter Timmers van olympisch goud hield, overwon moeilijke periode met bizarre hobby: “Ik ben geobsedeerd door reptielen” Bart Fieremans

05 maart 2018

21u14

Bron: Eigen berichtgeving / Gold Coast Bulletin 8 Time-out Slechts één zwemmer presteerde in Rio 2016 op de 100m vrij nog straffer dan ‘onze’ Pieter Timmers: de toen 18-jarige Kyle Chalmers won olympisch goud. De Australiër had het daarna moeilijk om met de roem om te gaan, maar vond heil in zijn aparte hobby. “Het houden van reptielen hielp me om normaal te blijven.”

Chalmers sprak bij de Australische trials in Gold Coast voor de Commonwealth Games (4-15 april) over zijn opmerkelijke passie. Hij verzamelt en bewaart hagedissen in zijn garage, en deelt honderduit foto’s van zijn reptielvrienden op een apart instagramaccount. Niet meteen een hobby als een ander, maar voor Chalmers had het ook een therapeutische waarde. Want hij gaf toe dat het als jonge knaap niet evident was om met de plotse roem van olympisch goud op het koningsnummer om te gaan en het lastig had om een nieuwe balans in zijn leven te vinden. “Ik duwde na de Spelen alles opzij en dacht dat het zwemmen ‘mij’ was. Ik dacht dat het zwemmen de rest van mijn leven zou zijn. Maar het houden van reptielen is wellicht datgene wat me opnieuw ‘normaal’ maakte. Het brengt me terug naar de realiteit. Het is iets waarvan ik echt van kan genieten. In het bad kan ik de zwemmer zijn, eenmaal thuis is het terug naar de reptielen.” (lees verder onder de foto)

Hand full of White Northerns #bluetongues Een foto die is geplaatst door null (@adl_bluetongues) op 04 mrt 2018 om 06:14 CET

Chalmers geeft toe dat het niet zomaar een hobby is: “Ik ben er geobsedeerd door. Blauwtongskinken zijn mijn ding. Ik heb er zestien van. Ik heb ook zeer zeldzame exemplaren zoals de albino’s. Ik bewaar ze in mijn garage. Ik heb een licentie en alles.” Want er bestaat ook een lucratieve handel in: “Sommige hagedissen gaan voor meer dan 10.000 Australische dollar (dik 6.000 euro) over de toonbank. Een albino blauwtongskink is 1.500 dollar (1.000 euro) waard. Ze kunnen 20 baby’s in een keer krijgen en ze verkopen belachelijk snel. Het is ongelooflijk. Maar ik zie het meer als een passie… niet als een business. Ik heb ook vele vrienden gemaakt in de hagedissengemeenschap.”

Nu hoopt Chalmers zich ook weer als een vis in het water van het zwembad te voelen. Door een hartoperatie miste hij vorig jaar het WK in Budapest, maar zijn vorm in de trials mocht er zijn: Chalmers won zowel de 100m als 200m vrije slag.

Another day another tongue shot 😛 #Bluetongue #bluetongueskink #bluetonguelizard #reptile #DH #reptiles #lizard #albino #black Een foto die is geplaatst door null (@adl_bluetongues) op 08 feb 2018 om 07:40 CET