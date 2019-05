Mama van Italiaanse voetbalsensatie in Rome weer overvallen en nu krijgt ze wel steun van haar zoon ODBS

26 mei 2019

08u03 0 Time-Out Francesca Costa (40) is geen WAG, maar stilaan wel de bekendste moeder van een topvoetballer. Mikpunt van bandieten ook: voor de tweede keer in twee maanden tijd, is de mama van Nicolo Zaniolo (19) overvallen in Rome. En ditmaal kiest de tienersensatie van AS Roma wel voluit de kaart van Francesca.

“Stop ermee mama! Wat doe je nu met je mond? Je bent 40 jaar!”, postte Nicolo in februari op één van de Instagram-foto’s van zijn moeder. Zaniolo had zich die week tegen Porto tot de jongste Italiaan ooit - 19 jaar en 225 dagen - gekroond die tweemaal trefzeker was in een match in de Champions League. Maar voor de dikwijls weinig verhulde foto’s, waarop Francesca geregeld poseert met zogenaamde ‘duckface’, was hij beschaamd. De Instagram-account van Costa vaarde wel bij de aandacht: momenteel telt ze al 378.000 volgers. Niet slecht voor een voetbalmama.

Maar Costa krijgt ook de nodige ongewilde aandacht. Op weg naar Tragoria, het oefencomplex van AS Roma waar ze haar zoon ging oppikken, stapte ze donderdagmiddag in EUR, een residentiële zakenwijk in het zuiden van de stad, uit haar wagen om nog even een bankzaak te regelen. Waarop er twee mannen op een scooter tot bij haar gereden kwamen en er eentje zijn arm rond haar nek legde. Terwijl ze ermee dreigden te schieten, werd Francesca gedwongen haar autosleutels, Rolex-horloge en handtas af te geven. De politie stelt een onderzoek in nadat Costa klacht aandiende. Haar wagen, een BMW X6 SUV, lieten ze ditmaal staan. In tegenstelling tot op 11 april, toen die wagen in dezelfde wijk gestolen werd. En enkele uren later ook, haast miraculeus, in de buurt zonder sporen van inbraak teruggevonden werd.

Nicolo Zaniolo, aangedaan door de feiten, neemt zijn moeder nu wel in bescherming. “Wel heel makkelijk om een vrouw alleen te bedreigen en haar te overvallen. Kom dan achteraf niet klagen.” In Italië wordt meteen de link gelegd tussen de incidenten en een mogelijk vertrek van Zaniolo uit Rome. De aanvallende middenvelder wordt in verband gebracht met een transfer naar Juventus, Tottenham of Manchester City. “Ik ben bekomen van de eerste schrik en het gaat beter met me, maar ik geef toe dat ik bang ben om nog alleen buiten te komen. Dit mag Nicolo niet beïnvloeden”, aldus Francesca, die samen met haar zoon in Rome woont nadat hij vorig jaar de overstap maakte van Inter naar Roma. Nota bene om als pasmunt te dienen voor de transfer van Radja Nainggolan naar Milaan.

AS Roma sluit een teleurstellend seizoen vandaag af met een thuisduel tegen Parma (20u30). Meteen ook de laatste match van clublegende Daniele De Rossi, de enige reden waarom de fans de ploeg niet zullen uitfluiten. Want behoudens een mirakel, zijn de ‘giallorossi’ volgend seizoen veroordeeld tot Europa League-voetbal. Het Atalanta en Inter van respectievelijk Castagne en Nainggolan hebben met thuisduels tegen Sassuolo en Empoli de Champions League voor het grijpen als nummers drie en vier. Afwachten dus of Nicolo, met in het kielzog zijn al even opvallende ‘mamma Zaniolo’, ook volgend jaar nog in Rome voetbalt.