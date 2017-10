Magische nacht voor Panama: spelers worden na spookdoelpunt rondgereden als waren ze wereldkampioen Mike De Beck

15u21 0 rv Time-out Het was gisteren een magische nacht voor Panama dat zich voor het eerst wist te plaatsen voor een WK. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot, want de Panamezen hadden een spookdoelpunt (een treffer die er absoluut geen was) nodig om te winnen van Costa Rica. Het werd een ware thriller.

Het spande er nog enorm op tijdens de laatste speeldag in Midden - en Centraal Amerika. Panama was op achterstand gekomen in hun duel met Costa Rica, maar knokte zich met dank aan de scheidsrechter weer in de wedstrijd. Na een hoekschop kon de bal in eerste instantie niet ontzet worden en werd die na veel vijven en zessen wel vakkundig van de lijn gekeerd door een Costa Ricaan. Geen vuiltje aan de lucht, denk je dan. Toch had de scheidsrechter van dienst er een doelpunt in gezien.

Lees ook VS voor het eerst sinds 1986 niet naar WK en daar zat dit spookdoelpunt op een ander veld voor heel wat tussen

1-1 dus, maar Panama had een overwinning nodig om het WK te bereiken. Die zege kwam er ook nadat Torres in de 87ste minuut zijn land op voorsprong zette. Op weg naar de geschiedenis. Door de zege van Panama mochten de Verenigde Staten meteen een kruis maken over hun WK. Voor het eerst sinds 1986 zijn ze er niet bij op de hoogmis van het voetbal. In Panama barstte het feest uiteraard los. Tot 4u 's nachts werden de spelers op de bus rondgereden als ware ze al wereldkampioen. Ook de president Juan Carlos Verona liet zich niet onbetuigd en gaf heel het land een dag vrijaf.

