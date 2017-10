Maak het maar mee: marathonloper komt als eerste Belg over de meet op BK, maar is toch geen kampioen... GVS

Een marathon in Eindhoven was gisteren het schouwtoneel van een wel zeer bizarre wending. De Keniaan Festus Talam won de wedstrijd, maar het was onze eigen Dennis Laerte die na 42 kilometer met alle aandacht ging lopen. De marathon deed immers ook dienst als het Belgisch kampioenschap, maar niet de Belg die als eerste de finish overschreed, stak de titel op zak.

Met een tijd van 2u16'19'' kwam Dennis Laerte als negende en tevens eerste Belg over de finish. Belgisch kampioen, denkt u dan, maar niets was minder waar. "Omdat ik me te laat heb ingeschreven", zei de Leuvenaar aan het Eindhovens Dagblad. Een avond voor de marathon van Berlijn werd Laerte ziek. "Vrij snel heb ik toen besloten om zo snel mogelijk een ander marathon te lopen zodat het werk van het afgelopen half jaar toch niet voor niets is geweest."

"Regels zijn regels"

Zijn oog viel op de wedstrijd in Eindhoven, waar de marathon tevens gold als het Belgisch kampioenschap. Dankzij onderhandelingen lukte het Laerte nog om in laatste instantie op de deelnemerslijst te komen, maar de inschrijvingen voor het BK waren wel al verstreken. Moet het dan net lukken dat Laerte gisteren boven zichzelf uitsteeg en zijn persoonlijk record verpulverde. Maar de gouden medaille mocht hij dus niet in ontvangst nemen.

De boel op stelten zetten deed de man evenwel niet. "Regels zijn regels", bleef Laerte sportief. "Ik ga er geen ramp van maken. Daarvoor ben ik veel te blij met deze tijd." Het zal ook wel helpen dat zijn trainingsmaatje daardoor Belgisch kampioen werd. Gerd Devos finishte als tweede Belg op een dertiende stek. "Dat is net zo mooi", besloot Laerte.

De eerste niet-Afrikaan is binnen. Dennis Laerte, een Belg. #ob pic.twitter.com/PvGg1s0tV4 Twan Spierts(@ TwanSpierts) link