Lukaku die vanavond tegen Arsenal valt over de bal? 2 pond inzetten, slechts vijf terugkrijgen: gokkantoor spot fel met Rode Duivel ODBS

05 december 2018

12u09

Bron: Betfair 0 Time-out Bij Chelsea was hij ‘Big Rom’, bij Man Utd vorig seizoen ‘Red Rom’, tegenwoordig heet hij ook ‘Rom Com’, naar een romantische komedie: er wordt ook smalend gelachen met Romelu Lukaku (25). Gokkantoor Betfair doet zijn duit in het zakje.

Veel ogen zullen vanavond weer gericht zijn op Romelu Lukaku, wanneer een Manchester United en Mourinho onder grote druk het opnemen tegen Arsenal. Een match die de ‘Mancunians’ op Old Trafford haast verplicht zijn van te winnen om toch enigszins enige vorm van aansluiting met de top vier. Acht punten bedraagt de achterstand. Evident is een thuiszege niet: Arsenal is na nederlagen tegen Man City en Chelsea in augustus aan een ongeslagen reeks bezig, terwijl bij Man United weinig spelers top zijn.

Dat liep even mis... 😧 @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/nmuqcKpnfd Play Sports(@ playsports) link

Ook niet Lukaku, ondanks dat hij afgelopen zaterdag met de 2-1 in Southampton een einde maakte aan een ‘goaldroogte’ van 981 minuten. Een match waarin Lukaku in de slotfase bovendien bij een controle onhandig over de bal viel, koren op de molen van de (uit)lachers op de sociale media. Met een ‘players special’, enkele aparte goknoteringen rond een specifieke speler, sterkt wedkantoor Betfair de perceptie nog wat aan als zou onze Belgische topschutter aller tijden helemaal niet zo goed zijn.

Al is het nog maar de vraag of Mourinho Lukaku effectief opnieuw in de spits zet: wie een pond zet op het statuut van Romelu als bankzitter, krijgt er twee terug. Dezelfde notering geldt voor wanneer de Rode Duivel na een dribbel met de bal buiten loopt. Ook met vallen over de bal, zoals in Southampton, houdt Betfair fors rekening, net zoals met de statistiek dat hij niet één keer tussen de palen zal trappen in de match. Interessantere goknoteringen: wanneer hij nog vervangen wordt vóór de pauze (vijf tegen één), wanneer een schot niet eens de achterlijn haalt maar wel de zijlijn (zeven tegen één). Echt interessant en dus wel weinig waarschijnlijk wordt het wanneer Lukaku een assist (33 tegen één) of een own-goal (50 tegen één) laat optekenen.