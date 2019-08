Lukaku daagde met Rolls Royce van meer dan 300.000 euro op in Neerpede Redactie

07 augustus 2019

06u45 0

Vroem, vroem. De Rolls Royce van Romelu Lukaku stond gisteren netjes geparkeerd in Neerpede, waar hij opnieuw meetrainde met Anderlecht.

Het zou gaan om een Ghost Black Badge edition van Rolls Royce. Een topauto volgens kenners. Hij kan een topsnelheid halen van 250 kilometer per uur, heeft acht versnellingen en 600 PK onder de motorkap. Bovendien kan de Rolls Royce in 4,8 seconden van nul naar 100 kilometer per uur. Full gas. De basisprijs voor een uitvoering van 2018 bedraagt om en bij 315.000 euro.

Het is trouwens niet de enige auto in het wagenpark van de Rode Duivel - duidelijk een liefhebber. Vooral zijn voorliefde voor Mercedes valt op. In Engeland is Lukaku in het verleden onder meer gespot met een Mercedes-Benz AMG-GTR Coupe en een Mercedes-Benz AMG GLS 63. Nog dit. In het verleden liet Lukaku zijn Rolls Royce al eens herspuiten in de kleuren van zijn club Manchester United.