Lord Bendtner doet weer van zich spreken: "Ik verloor 6,7 miljoen euro met pokeren"

15 mei 2020

12u51 0 Time-out You win some, you lose some. In het geval van Nicklas Bendtner kwam dat laatste neer op zo’n 6 miljoen pond of omgerekend 6,7 miljoen euro. “De dagen dat ik voor grote bedragen poker speel zijn voorbij”, aldus de Deense aanvaller.

Hij is er intussen 32, maar in zijn hoogdagen kon Nicklas Bendtner probleemloos mee met Mario Balotelli. De Deen had talent op overschot, maar kwam soms knettergek uit de hoek. De ex-aanvaller van Arsenal en Juventus zit intussen zonder club sinds zijn laatste passage bij Kopenhagen en geeft in een Deense realityshow dan maar een inkijk in zijn leven.

In ‘Bendtner en Philine’ vertelt Bendtner dat hij zijn hele leven lang al dol is op een potje Texas Hold’Em poker. Voor het plezier, maar ook voor grof geld. “Ik heb er een grote som mee verloren”, zegt hij. “Ik speel dan ook al sinds mijn 19de tegen professionele pokerspelers.”

Hoeveel Bendtner heeft verloren, weet hij niet precies. “Het is moeilijk om er een concreet bedrag op te plakken. Het lijkt onrealistisch, maar ik moet ergens rond de zes miljoen pond hebben verloren. Niet dat ik een gok- of pokerprobleem had, het was voor mij gewoon een vorm van ‘fun and trouble’”, zegt Bendtner.

De spits beweert dat hij zijn pokerhobby altijd onder controle heeft kunnen houden. Al was het één keer kantje-boord. “In het verleden durfde ik wel vaker om grote bedragen spelen. Op een avond in Londen liep het even uit de hand. Het kon slecht aflopen, maar voor mij eindigde het uiteindelijk vrij goed. Ik kon leven met de uitslag.”

“Vanaf die avond ben ik wel gestopt om hoog in te zetten op pokerspelletjes. Ik heb er sindsdien voor gekozen om voor minder geld te spelen. Nu speel ik vooral omwille van het spelletje zelf. Als er nu wordt gepokerd onder vrienden, dan is de inleg 100 Deense kronen (omgerekend 13,5 euro, red.).”

