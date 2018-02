Lonen in Frankrijk: Meunier strijkt bijna dubbel zoveel op als Tielemans, Neymar spant de kroon DMM

Bron: Belga 3 Time-out De Franse sportkrant L’Equipe heeft in de editie van vandaag de topsalarissen van de spelers uit de Ligue 1 prijs gegeven. En er zit een Belg bij. Thomas Meunier hoort bij de 30 best verdienende voetballers in de Franse eerste klasse. De ex-verdediger van Club Brugge verdient bijna het dubbele van Youri Tielemans bij Anderlecht.

Meunier strijkt bij Paris Saint-Germain volgens L’Equipe 260.000 euro bruto per maand op. Een leuk bedrag, maar dat verdwijnt wel in het niets als we de cijfers van de koploper er even bijnemen. En dat is, hoe kan het ook anders, Neymar. De duurste voetballer aller tijden heeft een maandelijks inkomen van 3,067 miljoen euro (bruto). Ploegmakker Edinson Cavani is de eerste achtervolger met 1,54 miljoen euro. Kylian Mbappé staat weinig verrassend ook op het podium met 1,5 miljoen euro per maand.

Waanzinnige bedragen dus en dat maakt dat Paris Saint-Germain alomtegenwoordig is in de lijst van best betaalde voetballer in de Ligue 1. Bij de eerste dertien namen spelen maar liefst twaalf voetballers bij de club uit Parijs. Radamel Falcao (Monaco, 750.000 euro per maand) is de vreemde eend in de bijt op de negende plaats.

Na zijn twaalf ploegmaats volgt Thomas Meunier als dertiende best betaalde voetballer bij de Parijzenaars. Met 260.000 euro per maand komt de Rode Duivel uit op de 30ste plaats in de rangschikking. Youri Tielemans, die andere speler uit de nationale ploeg in de Ligue 1, valt uit de boot. Hij verdient 'slechts' 160.000 euro per maand, daarmee is Tielemans de tiende best betaalde voetballer bij de Monegasken. Het gemiddelde maandloon bij Monaco ligt op 200.000 euro.