Lindsey Vonn trok naar Oscars om date te scoren. Maar bloedmooie skiester keerde van kale reis terug (en daar was volgens haar een goede reden voor) TLB

10 maart 2018

07u55

Bron: Access Live 0 Time-out Het leven van een vrijgezel is niet gemakkelijk. Vraag dat maar aan Lindsey Vonn. De 33-jarige Amerikaanse skiester trok eerder deze week naar de Oscars met een doel: een date scoren. Maar zelfs voor Vonn, toch een olympische legende én bloedmooie vrouw, bleek dat niet vanzelfsprekend. Dat vertelde de ex-vriendin van golfer Tiger Woods in een gesprek met Access Live's.

"Ik heb niemand ontmoet", was Vonn eerlijk. "Echt waar. Alle mannen die ik tegen het lijf liep, waren ofwel getrouwd, ofwel met een andere vrouw aan het daten. Er is geen enkele man tegen mij beginnen te praten die beschikbaar was. Op geen enkel feestje. Neen, ik heb niemand leren kennen tijdens de Oscars."

In mei 2015 kwam er een einde aan de relatie tussen Vonn en Woods. De skikampioene en de golflegende zetten toen na bijna drie jaar een punt achter hun veelbesproken romance en snel daarna begon de Amerikaanse een relatie met Kenan Smith, een assistent-coach uit de NFL. Maar ook die verhouding was geen lang leven beschoren en sindsdien is Vonn op zoek naar een nieuw lief. Voorlopig zonder succes.

Chris Pratt

Tijdens de uitzending van Access Live werden Vonn enkele suggesties gedaan. De skikampioene kreeg enkele acteurs voorgeschoteld en ze mocht haar mening geven. Brad Pitt? Hij was zeker Vonns type. Maar Vonn leek toch meer interesse te hebben in Chris Pratt, een Amerikaans acteur die bekend is van films als Jurassic World en Passengers.

"Chris Pratt is een grappig man en mijn zus Karin zegt altijd dat ik meer humor kan gebruiken in mijn leven. Ik ben wel naar de première van Jurassic World gegaan, maar ik heb Chris Pratt nog nooit echt ontmoet. Op het moment van de release van de film was hij ook nog getrouwd. En weet je, ik heb ook drie honden. Wie heeft een man nodig als je drie honden hebt?"