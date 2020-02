Letterlijk en figuurlijk pijnlijk: wereldkampioen darts verdraait enkel tijdens z’n opkomstdansje TLB

14 februari 2020

11u55

Bron: RTL 7 0 Time-out Peter Wright, de dartswereldkampioen, zal in de toekomst wel twee keer nadenken vooraleer hij zich nog eens aan een opkomstdansje waagt. De 49-jarige Schot verdraaide gisteravond immers zijn enkel toen hij voor aanvang van van zijn Premier League-match tegen Gary Anderson (6-6) de fans trakteerde op enkele danspasjes.

Wright en Anderson zagen er aanvankelijk nog de lol van in, maar achteraf verklaarde de wereldkampioen toch dat hij pijn had geleden. “Ik had echt wel last tijdens de wedstrijd”, gaf Wright toe bij RTL 7. “Gelukkig was het niet de voet waar ik op leun tijdens het gooien. Ik had wat moeite om de juiste balans te vinden en kon de triple daardoor moeilijk treffen. Gelukkig heb ik nog een punt kunnen pakken.”

De Schot probeerde zijn fysiek ongemak zo min mogelijk te laten merken. “Het laatste wat ik wil, is dat mijn opponent er last van zou hebben. Anderson is mijn ploeggenoot in de World Cup. Ik wilde hem niet vertragen en liep met grote stappen naar het bord om mijn pijlen er zo snel mogelijk uit te trekken.”