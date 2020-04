Leeds-fan (5) wil favoriete speler kopen met zijn spaargeld van 17 euro

19 april 2020

16u54 0 Time-Out Jonge fans die handtekeningen vragen of brieven schrijven om in contact te komen met hun favoriete speler, het is niets nieuws. De vijfjarige Leeds-fan Daniel Auton ging daarin nog een stapje verder. Hij schreef een brief naar Brighton & Hove Albion om Ben White te verkopen aan Leeds United. Zelf wou hij ook in de kosten delen en bood... 15 dollar (17 euro) aan.

Tijdens deze coronacrisis is het bijzonder stil op de transfermarkt. Toch probeerde een jonge Leeds-fan, Daniel, om z’n favoriete speler naar z’n lievelingsclub te laten verkassen. Premier League-ploeg Brighton & Hove Albion verhuurt centrale verdediger Ben White aan Leeds United en kreeg een brief met daarin een bijzondere vraag van de jonge fan.

Hij vroeg Paul Barber, vice-voorzitter van The Seagulls, om z’n favoriete speler te verkopen aan Leeds United. Daniel wilde zelfs zo ver gaan dat hij bereid was al z’n spaargeld aan de transfer te hangen. “Ik heb al mijn centen in mijn spaarvarken geteld en ik heb £15.07 (17 euro) als dit helpt”, schreef hij in de brief.

Al snel kreeg hij repliek van Barber. “Beste Daniel, dank u voor uw brief met uw genereuze aanbod om uw favoriete club, Leeds United, te helpen bij de aankoop van onze speler Ben White. Het is erg goed van u om al uw geld aan te bieden om uw club te helpen, en u heeft duidelijk een zeer goed oog voor uitzonderlijk jong talent, misschien zal je beroep later wel spelers scouten worden”, stond er in z’n antwoord te lezen.

Geen transfer, of toch?

Toch moest Barber de jonge Daniel ook teleurstellen. Volgens hem zien hoofdcoach Graham Potter en technisch directeur Dan Ashworth een toekomst weggelegd voor de 22-jarige White bij The Seagulls en kon hij dus niet instemmen met de verkoop van z’n centrale verdediger.

Op een transfer zal Daniel volgens Brighton nog niet meteen moeten rekenen, maar misschien mag hij zich nog aan een verrassing verwachten. Op Twitter doen Brighton en White nu immers een oproep om in contact te komen met de familie van de jonge Leeds-fan. Het zou dus zomaar kunnen dat Daniel z’n favoriete speler zal ontmoeten.

Een ander geluid klinkt bij Leeds United. Daar werd de tweet opgepikt door Andrea Radrizanni, eigenaar van The Peacocks. Die staat volledig achter het idee en moedigde Daniel zelfs aan om Victor Orta, technisch directeur bij Leeds, te helpen om het bod te vervolledigen en om opnieuw te onderhandelen met Barber. Misschien komt de transfer er dan toch...

