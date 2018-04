Lama's op het veld, marihuana bij de vleet én een mini-Tomorrowland voor de match: bij deze knotsgekke voetbalclub is overwinning bijzaak

GVS

28 april 2018

08u00

Bron: BBC Sport 0 Time-out Neen, een doorsnee voetbalclub is Las Vegas Lights FC allerminst. Voor de Amerikaanse tweedeklasser draait de belangrijkste bijzaak ter wereld niet enkel om het boeken van zo veel mogelijk zeges, maar vooral om plezier en héél véél entertainment. Dat betekent: lama's op het veld, een gigantische cannabisproducent als hoofdsponsor én een lookalike van Elvis Presley als mascotte. "We dachten: 'hoe kunnen we voetbal nog leuker maken? De match is één groot feest."

Het hoeft niet te verbazen dat een club uit het extravagante Las Vegas net dat tikkeltje anders met voetbal omgaat dan in onze contreien. Tóch tart de aanpak van Las Vegas Lights FC - actief in de United Soccer League, de Amerikaanse tweede afdeling - alle verbeelding. "Het is toch helemaal geen schande dat we zo uniek willen zijn?", verklaart eigenaar Brett Lashbrook aan BBC Sport. "We leven in SinCity, dé entertainmenthoofdstad van de wereld. We nemen voetbal zeker serieus, maar we vroegen ons toch af: 'hoe kunnen we dit nog leuker maken?'"

✨TWO MORE DAYS. ✨ Ticket link in bio. #VivaLights Een foto die is geplaatst door null (@lvlightsfc) op 29 mrt 2018 om 18:14 CEST

Marihuana

Wel, ze hebben een resem aan troeven om de fans zo veel mogelijk te vermaken. Net om de hoek van het Cashman Field - de thuishaven waar ruim 10.000 fans kunnen postvatten - ligt het 'NuWu Cannabis Marketplace', de grootste recreatieve en geneeskundige marihuanaplek ter wereld. Sinds vorig jaar is de drug in de staat Nevada gelegaliseerd en natuurlijk sprong de Amerikaanse tweedeklasser meteen op de boot. In het stadion zijn de promotieaffiches alomtegenwoordig, in elk hoekje en op iedere muur wordt het goedje in de verf gezet. De voetballers worden aangemoedigd om oliën en crèmes geproduceerd van cannabis én toegelaten door het anti-dopingagentschap te gebruiken en ook de fans worden er mee om de oren geslagen. "Dit is toch gewoon traditionele sponsoring?", aldus Lashbrook. "Het zijn volwassen atleten, ze zouden niets doen om hun carrière in gevaar te brengen. En voor onze fans: het komt de sfeer enkel ten goede."

Maar er is zoveel meer: wedstrijdkaartjes kosten amper 10 euro - "Zo heeft de lokale bevolking ook de kans om eens een match mee te pikken" - en voor de bal aan het rollen gaat krijgt de aanwezige meute een heus licht- en muziekspektakel voorgeschoteld. Tussen de fans staan DJ's opgesteld om van het hele gebeuren een waar mini-Tomorrowland te maken. Onder de knallende beats worden de 22 protagonisten één voor één het veld opgeroepen en als levende legendes onthaald. Geen ingetogen intrede zoals in de Jupiler Pro League, dus.

No better way to spend match day eve. HUGE thanks to @umcsn for allowing us to meet with patients and their families tonight!! #VIVALIGHTS Een foto die is geplaatst door null (@lvlightsfc) op 27 apr 2018 om 04:14 CEST

Dolly en Dotty

Op dat moment staan er zowaar al twee lama's - jawel - op de grasmat. Dolly en Dotty zijn de twee geluksbrengers van het team en staan al een uur voor de aftrap te pronken. Lashbrook: "Iedereen is er gek op. Al hebben we al gemerkt dat ze geen goede reflexen hebben", wijst de voorzitter op een onzacht ongelukje. Bovendien zijn de truitjes van de spelers fluorescerend en bevatten ze allerlei emoji's - opvallen in Las Vegas is een absolute must - en is de officiële mascotte rock-fenomeen Elvis Presley rondtoerend op een Harley Davidson. Gekker wordt het niet. "De wedstrijd zelf is een feest van 20u tot 22u", stelt Lashbrook. "Maar ook daarvoor en daarna krijg je bij ons waar voor je geld. Wij zijn Las Vegas - een vooraanstaande stad - en deze club is er voor de lokale bevolking."

Tot slot: Er dartelt ook ene Freddy Adu rond. De Amerikaan ging in zijn tienerjaren lang door het leven als de nieuwe Pelé, maakte zijn debuut in het professionele circuit op 14-jarige leeftijd maar speelt nu na een pijnlijke doortocht langs een dozijn aan obscure clubs weer in zijn thuisland. Bij de knotsgekke club Las Vegas Lights FC, dus. "Maar hij is hier niet voor de fun, wél om zijn carrière een nieuwe boost te geven", verzekert Lashbrook. De vraag is of Adu er ooit nog weg wil...

‪Dotty & Dolly rockin the boldest kits in the @USL. ‬ ‪🙌🏽‬ Een foto die is geplaatst door null (@lvlightsfc) op 25 mrt 2018 om 03:19 CEST

Rise & shine Lights FC fans, it’s officially @uslsoccer #OpeningWeekend!! #VivaLights Een foto die is geplaatst door null (@lvlightsfc) op 16 mrt 2018 om 16:50 CET

It was a #VegasSupportsVegas kinda night at Cashman Field. Een foto die is geplaatst door null (@lvlightsfc) op 15 apr 2018 om 09:56 CEST

First 5,000 fans at Cashman for Saturday’s match are going home w/ a Lights FC 2018 Team Photo Poster, presented by @dennysdiner. SPOILER: You’re gonna want this one on the wall. 🔥 Een foto die is geplaatst door null (@lvlightsfc) op 29 mrt 2018 om 21:22 CEST